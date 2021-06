Ali Daei čestital Ronaldu: Velik šampion nogometa in skrben humanist

Portugalci spet na pravi poti

Čista čarovnija

, ki je del svoje kariere preživel tudi v Münchnu kot član Bayerna, branil pa je tudi barve berlinske Herthe, bo kmalu ostal brez svojega najslavnejšega rekorda. Daei je v dresu iranske reprezentance dosegel kar 109 golov, ravno toliko pa jih ima po sredinem remiju s Francijo zdaj na svojem računu tudi. Kapetan portugalske reprezentance je z enajstih metrov najprej zadel za vodstvo branilcev naslova v prvem polčasu tekme v Budimpešti, nato pa, ravno tako z bele pike, postavil končni izid 2:2 v drugem polčasu. Po tekmi se je Daei oglasil prek družbenih omrežij.»Čestitke Cristianu, ki je zdaj en gol oddaljen od postavitve novega moškega strelskega rekorda. Počaščen sem, da bo ta izjemen dosežek pripadal Ronaldu – velikemu šampionu nogometa in skrbnemu humanistu, ki navdihuje in vpliva na življenja po vsem svetu. Vamos (gremo, op. a.)!« je zapisal 52-letni Daei.36-letni Ronaldo je dosegel gol na vseh treh tekmah skupinskega dela, najprej dva v Budimpešti proti Madžarski (3:0), nato pa še enega ob porazu z Nemčijo v Münchnu (2:4). Sinočnja tekma je bila njegova 178. za reprezentanco, če ne bo zapletov ga 179. čaka v Sevilli na že zdaj težko pričakovani tekmi osmine finala z Belgijo.»Z ekipno predstavo sem zadovoljen, predvsem z duhom, ki ga kaže,« je dejal selektor. »V primerjavi s tekmo proti Nemčiji se je spremenilo vse. Veliko boljši smo bili, dobro smo brali igro, bili intenzivni in uravnoteženi. Ne dvomim v to, da je bil to pravi korak v smeri tistega, kar sledi. Da, zdaj bomo morali začeti razmišljati o Belgiji, ki je težak nasprotnik. Če gledamo lestvico, so prvi. Toda v naslednjih dneh se bomo pripravili na tisto, kar moramo storiti,« je po remiju v Budimpešti še povedal trener evropskih prvakov, ki je mnenja, da so sodniki ob dosojeni enajstmetrovki za prekršek nadv zaključku prvega polčasa storili napako.V nasprotni ekipi je z dvema goloma zablestel Ronaldov dolgoletni soigralec, ki je enkrat zadel z enajstih metrov, potem ko je padel Mbappe, enkrat pa iz igre, ko je na začetku drugega polčasa z natančnim strelom ob vratnico prinesel prvo vodstvo Franciji na tekmi z 2:1. Reprezentančnega gola sicer ni proslavljal vse od 8. oktobra 2015.»To je bil boj in ni bilo lahko. Dva gola smo jim podarili z napakami. Poskušali smo zmagati,« je po remiju dejal selektor, ki mu je v nekem trenutku tekme z varovanci grozilo tudi gostovanje na Wembleyju in tekma osmine finala z Anglijo. Z Otočani se bodo po remiju z Madžarsko (2:2) na koncu morali pomeriti Nemci.»Smo na vrhu in to je najboljši položaj,« je po tekmi menil Deschamps, čigar varovanci so tekmecem podarili dve najstrožji kazni.v prvem polčasu s povsem ponesrečenim boksanjem žoge in prekrškom nad, v drugem polčasu paz visoko dvignjenima rokama ob predložku Ronalda, ki je nato tako kot v prvem delu igre zanesljivo poslal žogo mimo Llorisa z enajstih metrov. Nekajkrat se je v drugem polčasu izkazal tudi portugalski vratar, sploh s fantastično obrambo nevarnega poskusaz razdalje, ki ga je s skrajnimi močmi odbil v prečko.»Večkrat smo videli rezultat druge tekme, dejstvo, da je Madžarska vodila proti Nemčiji, je močno oteževalo stvari. To je bila nora tekma, ki je šla v vse smeri. Res sem zadovoljen. Nogomet je čista čarovnija, od ene situacije do druge se lahko čustva tako hitro spremenijo. Lahko se spremeni tudi morala v ekipi. Nocoj sem zadovoljen, čeprav ni bilo vse perfektno, je pa to bila tekma na vrhunski ravni,« je še dodal trener svetovnih prvakov po ponovitvi finala eura 2016.