Sodniška organizacija pojasnila, ali se je sodnik Bojan Mertik v Celju zmotil

Celjski derbi 14. kola 1. SNL je imel vznemirljivo nadaljevanje v analizah sojenja. Najbolj vznemirljivo vprašanje je bilo, ali se je glavni sodnik Bojan Mertik odločil pravilno, ko je v zadnjih sekundah dvoboj pokazal na belo točko. Po strelu Davida Zeca je žoga v roko zadela branilca Ahmeta Muhamedbegovića. Mertik je takoj pokazal na belo točko, toda po posredovanju VAR je še enkrat pogledal sporni trenutek, a svoje odločitve ni spremenil.

V izogib napačnim razlagam je sporni trenutek pojasnila tudi Zveza nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS). »Posodobljena navodila Uefa so glede dotika žoge z roko pri udarcu na vrata načeloma strožja kot v drugih primerih igre z roko. A ta navodila jasno opozarjajo, da ni vsak dotik žoge z roko ob udarcu na vrata kazniv. V tem primeru, ko si branilec instinktivno poskuša zaščititi glavo, je šlo za akcijo, ko je prišlo do dotika žoge z roko, ki je bila zelo blizu telesa, ob ali celo na telesu, in je bilo razvidno, da dotik žoge z roko ob udarcu na vrata ni kazniv,« so pojasnili pri ZNSS in poudarili, da je bilo posredovanje VAR ter poziv sodnika na ogled posnetka, pravilno.

Odzvala se je tudi Olimpija, ki je izrazila zadovoljstvo nad pojasnilom, a so v klubu zaskrbljeni, da je v tako pomembni tekmi, v kateri o zmagi odločajo malenkosti, glavni sodnik kljub pozivu in pomoči VAR vztrajal pri svoji napačni odločitvi, ki bi lahko zaznamovala razplet prvenstva. »Lahko se le vprašamo, kaj bi bilo, če bi žoga v 99. minuti srečanja končala v mreži Zmajev,« so še zapisali pri NK Olimpija.