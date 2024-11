Matjaž Kek v Velenjčanu videl nekaj več, velika trojka ničesar

V nadaljevanju preberite:

Veliki nedeljski derbi med Olimpijo in Mariborom bodo še posebej podrobno spremljali v taboru Kopra, kjer si manejo roke: v Lendavi so se z osmo ligaško zmago prebili na tretje mesto. Po spektaklu v glavnem mestu bi lahko postali celo prvi zasledovalci vodilne Olimpije. »Najprej moramo premagati Domžalčane,« umirja koprske apetite Sandro Jovanović, letošnja okrepitev iz Kidričevega in eden od najbolj vznemirljivih igralcev v 1. SNL. Velenjčan in otrok Rudarja ima za seboj odlično sezono v Aluminijevem dresu. Ni ga bilo mogoče prezreti, s svojo telesno močjo, tekalnimi odlikami in veliko pljučno zmogljivostjo, kombinatoriko, bojevniškim duhom in odlično levo nogo je vzbudil veliko zanimanja. Statistika, pet golov in sedem asistenc, je bila za levega bočnega igralca v krstni prvoligaški sezoni odličen učinek.

Sandro je tip nogometaša, ki je tudi v tujini zelo iskan. Zato postavlja pod vprašaj tudi verodostojnost selektorjev pri veliki trojki. Za Olimpijo, Maribor in Celje ni bil zanimiv (»Nihče me ni poklical.«), zato pa je v njem videl več selektor Matjaž Kek, ki ga je že povabil v reprezentanco.