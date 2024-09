Alisha Lehmann: Ni pošteno, imava isto službo in ti zaslužiš stotisočkrat več

Švicarska zvezdnica Alisha Lehmann je izpostavila krivico, ki se godi nogometašicam v primerjavi z njihovimi moškimi kolegi, kar zadeva plače.

Lehmannova, prej lezbijka in biseksualka, je junija presenetljivo začela zvezo z Douglasom Luizom. Oba sta poleti zapustila Aston Villo in okrepila vrste Juventusa. Prestop 26-letnega Brazilca je bil vreden 60 milijonov evrov in naj bi v Torinu zaslužil 120.000 evrov na teden. Leto mlajša Alisha mu je sledila, njena plača v Angliji je bila 25.000 evrov na leto.

V intervjuju za Gazzeta dello Sport je Lehmannova, ki slovi tudi zaradi privlačnega videza in atraktivnih objav na družbenih omrežjih, potožila nad neenakopravnostjo. »Rada bi, da bi bile plače izenačene. O tem se večkrat pogovarjava z Douglasom in mu rečem, da ni pravično. Opravljava isto službo, toda on zasluži stotisočkrat več kot jaz. To me prizadene kot žensko. Očitno bo potrebnega še veliko truda in poguma, da se bo sploh kaj premaknilo.«

Na očitke, da je ženski nogomet manj zanimiv, odgovarja: »Če me kdo zbode s takšno šalo, ga vprašam, če je gledal tekmo. Verjetno ne. Ker če bi jo, bi vedel, kako dobre in strastne smo.«

Trdi, da ne živi na visoki nogi, čeprav ima kar 17 milijonov sledilcev na instagramu. »Nisem zvezda, živim kot vsi drugi. Ko te ljudje vidijo na internetu, si mislijo, da si nekaj posebnega. Ne. Treniram, grem domov, kuham, pospravljam, povsem običajne stvari. Je pa lepo, ko te ljudje na ulici prepoznajo.«