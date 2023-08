Američanke nočejo peti himne, navijači jim očitajo nespoštovanje domovine

Nogometašice ZDA so se komaj izognile izpadu v predtekmovanju svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji ter po 0:0 proti Portugalski ostajajo v igri za tretji zaporedni naslov, toda še več prahu kot bleda predstava v Aucklandu je dvignila odločitev večine igralk, da znova ignorirajo ameriško himno pred začetkom srečanja.

Samo Alex Morgan je pela himno, Julie Ertz in Alyssa Naeher sta premikali ustnice in Lindsey Horan je položila dlan na srce. Ostale igralke in tudi člani strokovnega štaba so bili tiho v znak protesta proti neenakopravnosti žensk v ZDA. Podobno je bilo tudi na tekmah proti Vietnamu (3:0) in Nizozemski (0:0).

Megan Rapinoe je tolažila Jessico Silva po koncu tekme. FOTO: Saeed KhanAFP

Mnogi navijači igralkam očitajo nespoštovanje domovine, le redki jim izražajo podporo. Največji vpliv v reprezentanci ima sicer kapetanka Megan Rapinoe, ki končuje kariero in je ponovno na igrišče prišla s klopi. Je zaprisežena feministka, med drugim po osvojitvi prejšnjega naslova ni sprejela vabila nekdanjega predsednika Donalda Trumpa v Belo hišo, med himno je že leta 2015 pokleknila v podporo zvezdniku NFL Colinu Kaepernicku, ki je s tem opozarjal na policijsko nasilje in rasizem.

Bila je najbolj zaslužna, da so ameriške nogometašice za nastop na SP plačane enako kot njihovi rojaki. Zdaj se zavzema, da bi transseksualke lahko nastopale v ženskem športu. Leta 2019 je izjavila, da nikdar ne bo pela himne ali položila roke na srce zaradi krivic, ki se dogajajo v ZDA.

Američanke so osvojile drugo mesto v skupini in se bodo v nedeljo v osmini finala pomerile z zmagovalkami skupine G, najverjetneje Švedinjami.