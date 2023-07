Jubilantka Megan Rapinoe zgrešila vse živo

Branilke naslova ZDA so svetovno prvenstvo v nogometu za ženske začele z zmago. Štirikratne svetovne prvakinje so na stadionu Eden Park v Aucklandu s 3:0 premagale debitanta na SP, Vietnam. Zmagale so tudi Japonke, Angležinje in Danke.

Sophia Smith je pred 41.107 gledalci v prvem polčasu dvakrat zadela (14./45.), vietnamska vratarka pa se je izkazala v 44. minuti, ko je ubranila enajstmetrovko zvezdnici Alex Morgan.

Prvo ime ameriške vrste Megan Rapinoe, ki je pred prvenstvom napovedala, da bo to njen zadnji mundial, si je kot menjava v drugem polčasu prislužila jubilejni 200. nastop, a je zgrešila številne priložnosti za gol. Ameriška kapetanka Lindsey Horan je v 77. minuti zadela za končni izid.

Tudi Japonska je SP začela s prepričljivo zmago. Svetovna prvakinja iz leta 2011 je v Hamiltonu na Novi Zelandiji premagala Zambijo s 5:0. Dva gola je k zmagi prispevala Hinata Mijazava (43. minuta/62.), po enkrat pa so zadele še Mina Tanaka (55.), Džun Endo (71.) in Riko Ueki (90./11-m.).

Vratarka Zambije Catherine Musonda si je v sodnikovem dodatku prislužila rdeč karton.

Evropske prvakinje iz Anglije so z golom Georgie Stanway z 11-metrovke v prvi polovici tekme premagale Haiti z 1:0. Na drugem dvoboju 1. kroga v skupini D so Danke šele v končnici dvoboja strle odpor Kitajk, zmagoviti gol je v prvi minuti sodnikovega podaljška dosegla Amalie Vangsgaard.