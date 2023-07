Labodji spev za neponovljivo Megan Rapinoe, borko, ki je zavrnila Trumpa

V nadaljevanju preberite:

Če bi bil nogomet za ženske samostojna športna panoga, bi bila najhitreje rastoča med vsemi. Tako Fifa kot še posebej Uefa v razvoj ženskega nogometa vlagata veliko truda in denarja. Danes se bo začel največji spektakel v zgodovini ženskega nogometa, prvič bosta mundial gostili dve državi (Avstralija in Nova Zelandija) in prvič bo nastopilo 32 reprezentanc. Naslov branijo Američanke, ki želijo svoji kapetanki Megan Rapinoe podariti najslajše slovo, glavne tekmice naj bi bile evropske prvakinje Angležinje ter Španke in Nemke.

SP bo spremljala tudi tehnološka novost. Vse odločitve sistema VAR bodo sodniki v živo razložili gledalcem. »Želimo več transparentnosti, več razumevanja sodniških odločitev,« je pojasnil šef delivcev pravice pri Fifi Pierluigi Collina, ki verjame, da se bo zamisel uveljavila.

V koliko mestih bo potekalo SP, koliko vstopnic so prodali in koliko je letos za nagradni sklad namenila Fifa?