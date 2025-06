Amaterji z učiteljem pripravnikom na čelu spisali zgodovino proti velikanu

Torkov dan na razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA je prinesel natanko tisto dramo, ki zaznamuje velika tekmovanja in ostane v spominu še dolgo po zadnjem žvižgu. V središču pozornosti so bili razpleti v skupinah C in D, ki niso prinesli le novih potnikov v osmino finala, temveč tudi zgodovinske mejnike in eno največjih presenečenj turnirja doslej.

Na obrazih igralcev Auckland Cityja se zrcali nepopisno veselje po remiju z argentinskim velikanom. FOTO:Federico Parra/AFP

Dogajanje v skupini C se je odvijalo na dveh prizoriščih hkrati, a z nasprotnima izidoma. V Charlottu je Benfica spisala zgodovino, ko je z 1:0 ugnala sloviti Bayern München. Kot poroča ESPN, je bil to za portugalski klub prvi uspeh proti Bayernu v kar 14 medsebojnih srečanjih. Zmagoviti zadetek je že v 13. minuti dosegel Andreas Schjelderup po natančni podaji z desne strani.

Trener Bayerna Vincent Kompany po tekmi ni iskal izgovorov, a je za medije vseeno opozoril na zahtevne pogoje in številne zapravljene priložnosti svoje ekipe. Na drugi strani je strateg Benfice, Bruno Lage, žarel od ponosa: »Nihče ni verjel v nas, a smo z borbeno igro dokazali svojo vrednost in osvojili prvo mesto v skupini«.

Benfica je prvič v zgodovini premagala mogočni Bayern. FOTO:Paul Ellis/AFP

Medtem ko je Benfica slavila zgodovinski uspeh, se je v Nashvillu za Boco Juniors odvijala prava nočna mora. Argentinski velikan ni le potreboval zmage proti Auckland Cityju, temveč je bil odvisen tudi od zmage Bayerna. Na koncu se ni izšlo ne eno ne drugo. Proti amaterski ekipi iz Nove Zelandije so kljub veliki premoči in kar 37 strelom na gol zmogli iztržiti le remi z 1:1, kar je pomenilo njihov konec na turnirju.

Dosežek Auckland Cityja je zgodba zase in odmeva po vsem nogometnem svetu. Njihov uspeh je še toliko bolj izjemen, če vemo, da so na prvih dveh tekmah prejeli kar 16 zadetkov. Proti Boci pa so pokazali neverjeten karakter in taktično disciplino. Portal The Athletic poroča, da je odločilni gol za izenačenje dosegel Christian Gray, po poklicu učitelj pripravnik, ki je po tekmi dejal, da si je ekipa s to točko »povrnila spoštovanje«. In prav to jim je z junaško predstavo tudi uspelo.

Christian Gray, učitelj pripravnik, ki je z golom proti Boci postal junak klubskega svetovnega prvenstva. FOTO:Federico Parra/AFP

Za piko na i dramatičnemu večeru je poskrbela še narava. Tekma v Nashvillu je bila v drugem polčasu, kmalu po izenačujočem golu Aucklanda, za skoraj eno uro prekinjena zaradi bližnjega udara strele. Ta prekinitev je le še podaljšala agonijo Boce, saj je bilo ob vrnitvi na igrišče dokončno jasno, da je Benfica premagala Bayern, s čimer so bile njihove sanje o napredovanju tudi matematično uničene.

Potrditve favoritov in znani nasprotniki

V senci drame v skupini C so se odločale tudi stvari v skupini D. Chelsea je z rutinsko, a pomembno zmago s 3:0 nad tunizijskim Espérancom potrdil svoje mesto v osmini finala. Svoj prvenec med strelci za londonski klub dosegel tudi Liam Delap. Kljub zmagi je Chelsea osvojil drugo mesto, saj je prvo po remiju z 1:1 proti ekipi Los Angeles FC pripadlo brazilskemu Flamengu. Angleži so s tem pridobili, saj so v lažjem delu zaključnih bojev.

Liam Delap slavi svoj prvi zadetek v modrem dresu na pomembni tekmi proti Espérancu. FOTO:Susana Vera/Reuters

S tem so se izoblikovali tudi prvi zares udarni pari osmine finala, ki obljubljajo vrhunski nogomet. Zmagovalec skupine D, Flamengo, se bo pomeril z drugouvrščenim iz skupine C, Bayernom. Zmagovalko skupine C, Benfico, pa čaka obračun z drugouvrščenim Chelseajem. Torkov dan je tako jasno pokazal, da na tem turnirju ni nedotakljivih in da nas v nadaljevanju čaka še veliko napetosti.

Nogometna vročica se nadaljuje tudi danes, saj bodo na sporedu odločilne tekme v skupinah E in F. V središču pozornosti bosta obračuna med milanskim Interjem in River Platom ter med Borussio Dortmund in Ulsanom. Vsi ti klubi se borijo za zadnji vstopnici za izločilne boje, zato lahko tudi v danes pričakujemo napete in nepredvidljive dvoboje, ki bodo dali nove potnike med šestnajst najboljših ekip na svetu.