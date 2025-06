Favoriti v težavah na uvodu klubskega svetovnega prvenstva

Nogometni velikan Inter Milan je svojo pot na novem, razširjenem formatu klubskega svetovnega prvenstva v ZDA začel z delitvijo točk. Na stadionu Rose Bowl v Pasadeni v Kaliforniji so se ponoči pomerili z mehiškim Monterreyem, tekma skupine E pa se je končala z rezultatom 1:1. Kljub terenski premoči italijanskega podprvaka so prvi udarili Mehičani, a je Inter uspel rešiti točko.

Prvo resnejšo priložnost na tekmi so si v 22. minuti pripravili Milančani. Nicolò Barella je z izjemno podajo zaposlil Mattea Darmiana, ki pa je iz idealnega položaja streljal mimo vrat. Kot veleva staro nogometno pravilo, je kazen sledila hitro. Le tri minute kasneje je po podaji Oliverja Torresa iz kota najvišje skočil prekaljeni španski branilec Sergio Ramos in z glavo neustavljivo zadel za vodstvo Rayadosov.

V kazenskem prostoru je po kotu najvišje skočil prekaljeni španski branilec Sergio Ramos in z glavo neustavljivo zadel za vodstvo Rayadosov. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Inter, ki ga je s klopi prvič vodil novi strateg Cristian Chivu, bi lahko izenačil že kmalu zatem, vendar se je z izjemno obrambo strela Sebastiana Esposita izkazal vratar Esteban Andrada. Pritisk se je obrestoval v 42. minuti; Kristjan Asllani je izvedel prosti strel, Carlos Augusto pa je žogo z desne strani vrnil v srce kazenskega prostora, kjer je kapetan Lautaro Martínez brez težav poskrbel za izenačenje.

Ta neodločen izid je najbolj ustrezal argentinskemu River Plateu, ki je po zmagi s 3:1 nad japonsko Uravo Red Diamonds prevzel vodstvo v skupini E. Na tekmi v Seattlu so za svoj debi na tem tekmovanju zanesljivo zmagali z goli Facunda Colidia, Sebastiana Driussija in Maximiliana Meze. Edini gol za japonsko ekipo je z enajstmetrovke v 58. minuti dosegel Jusuke Macuo. V drugem krogu, 21. junija, nas tako čakata obračuna Inter – Urava in River Plate – Monterrey.

Veselje igralcev River Platea po zanesljivi zmagi za popoln začetek turnirja. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Medtem pa so se napeti boji odvijali tudi v skupini F, kjer je južnoafriški Mamelodi Sundowns v Orlandu na Floridi z 1:0 ugnal južnokorejski Ulsan Hjundaj. Mož odločitve je bil Iqraam Rayners, ki je v 36. minuti dosegel edini gol na srečanju. Zanimivo je, da je napadalec v prvem polčasu dosegel še dva zadetka, a sta bila oba razveljavljena – prvi zaradi igranja z roko in drugi zaradi prepovedanega položaja. Ulsan je bil najbližje izenačenju v 81. minuti, a je Ronwen Matthews ubranil nevaren strel Matiasa Lacave.

Zmaga je »Brazilce«, kot zaradi značilnih rumenih dresov kličejo igralce Sundowns, postavila na vrh skupine. Ekipa pod vodstvom portugalskega trenerja Miguela Cardosa, ki je osemkrat zapored osvojila domačo ligo, je tako potrdila dobro formo. V tej skupini sta se pred tem brazilska Fluminense in nemška Borussia Dortmund razšla brez zadetkov.

Zmaga je »Brazilce«, kot zaradi značilnih rumenih dresov kličejo igralce Sundowns, postavila na vrh skupine. FOTO: Amanda Perobelli/Reuters

Tekmo na Floridi pa je zaznamovalo tudi vremensko opozorilo, zaradi katerega so dogodek prestavili. Posledično je bil stadion Exploria večinoma prazen, saj si je tekmo po uradnih podatkih ogledalo le 3412 gledalcev. To predstavlja nov udarec za Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), ki se očitno sooča s težavami pri polnjenju stadionov v skupinskem delu tekmovanja, kar meče senco na organizacijo celotnega turnirja.

Drugi krog, ki bo na sporedu 21. junija, obeta nove razburljive dvoboje: Borussia se bo pomerila s Sundownsi, Fluminense pa z Ulsanom.