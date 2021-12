Ancelotti miri strasti: Benzema bi se lahko vrnil za derbi z Atleticom

Po tekmi je trener Madridčanov Carlo Ancelotti izrazil upanje, da bi lahko na Karima Benzemaja vendarle lahko računal na prihajajočem madridskem derbiju, potem ko je moral Francoza na klop posaditi že v 17. minuti. Real sredi tedna čaka še obračun za prvo mesto v skupini lige prvakov z italijanskim prvakom Interjem in Samirjem Handanovićem, nato pa 12. decembra spopad z branilcem naslova Atleticom, čigar član je Handanovićev naslednik v slovenski reprezentanci Jan Oblak.

Benzema se je med gostovanjem v San Sebastianu, kjer sta se pomerili vodilni ekipi La Lige, prijel za zadnjo stegensko mišico. Luka Jović, ki je Benzemaja zamenjal, je nato pripravil vodilni zadetek Viniciusu Juniorju v 47. minuti, nato pa je pozabljeni srbski napadalec po rodu iz Bijeljine deset minut kasneje zadel še sam za končnih 2:0 na Reale Areni.

»Karim je imel težavo v prvem polčasu, začutil je nekaj. Ni želel igrati na silo. Videli bomo, kako bo v naslednjih dneh, a mislim, da ne bo na voljo za torkovo tekmo, a morda za nedeljo bo,« je o strelcu 12 golov (podelil je še sedem asistenc) v aktualni sezoni španskega prvenstva izjavil Ancelotti. Nekaj besed je po prvem golu po več kot letu in pol namenil tudi Joviću.

Jović je Realov »zid«

»Dober napadalec je. Ima drugačne kvalitete kot Karim, manj ga bomo uporabljali v posesti, a je napadalec, ki je telesno zelo močan in uporabimo ga kot 'zid'. Prvi gol Viniciusa je Jovićeva klasika – z njegovim telesom –, nato je sledila fantastična podaja, drugi gol pa je gol igralca kazenskega prostora,« je še povedal Ancelotti in dodal, da mediji, ki Real že vidijo kot prvega kandidata za naslov, pretiravajo.

»Dobro poznam nogomet in z vsem dobrim, kar se je zgodilo danes, nas čez tri dni čaka nov izpit in vse se lahko spremeni. Derbi je vedno posebna tekma, kjer ni favoritov. Naše kvalitete bomo preizkusili proti Atleticovim,« je o rdeče-belih še povedal Ancelotti. Mestni sosedje so z Oblakom v golu presenetljivo izgubili domačo tekmo z Mallorco z 1:2, odločilni gol je bil v zadnjih minutah delo posojenega nogometaša Reala Takefuse Kuba, sredi tedna pa jih čaka odločilno gostovanje v boju za drugo mesto v skupinskem delu lige prvakov pri Portu. Tudi zmaga nad portugalskim podprvakom ne bo dovolj, če Milan na svojem San Siru premaga Liverpool.