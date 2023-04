Andaluzijci zmleli rdeče vrage iz Manchestra

Po razburljivih povratnih tekmah četrtfinala prestižne nogometne lige prvakov je bilo zelo živahno tudi v četrtkovem večeru bojev za uvrstitev med najboljše štiri v evropski ligi.

Močno je odmevala gladka zmaga Seville proti angleškemu velikanu Manchester Unitedu, ki pa v zadnjih letih išče pot k nekdanjim uspehom. Nogometaši Juventusa so preživeli vroče gostovanje v Lizboni (razmerje strelov 12:8 za Sporting) in se uvrstili v polfinale, igralci Leverkusnna pa so potrdili vlogo favoritov proti malo znanim belgijskim tekmecem.

V Rimu je o potniku za polfinale odločil podaljšek, domača Roma pa je v teh dodatnih 30 minutah vendarle strla čvrst rotterdamski oreh.

Izidi

Sevilla – Manchester United 3:0; naprej Sevilla s 5:2

Sporting – Juventus 1:1; naprej Juventus z 2:1

Unio Saint-Gilloise – Leverkusen 1:4; naprej Leverkusen s 6:1

Roma – Feyenoord 4:1; naprej Roma s 4:2