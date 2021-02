Andraž Šporar našel novega delodajalca

Slovenski nogometni reprezentant Andraž Šporar se bo preselil v Brago, kjer bo do konca te sezone igral kot posojeni nogometaš lizbonskega Sportinga.



Sportingu kaže odlično v boju za naslov portugalskega prvaka, trener Ruben Amorim pa si je želel v tem kontekstu dodatno okrepiti svoj napad, zato je prav iz Brage pripeljal občasnega portugalskega reprezentanta Paulinha, ki je stroj za doseganje golov.



V obratni smeri je torej odpotoval Ljubljančan, ki bo konec tega meseca dopolnil 27 let. Braga ni tako ambiciozen klub kot Sporting, kljub temu pa kotira takoj za veliko trojico Porto-Benfica-Sporting in prihaja iz istoimenskega mesta – tretjega po velikosti za Portom in Lizbono – na severozahodu Portugalske.

