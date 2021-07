Angel Di Maria je Lionelu Messiju prinesel prvo lovoriko

Neymar in Lionel Messi sta bila najprej tekmeca, potem pa velika prijatelja. Brazilec je iskreno privoščil Argentincu prvi reprezentančni naslov. FOTO: Ricardo Moraes Reuters

Veliki junak enega od njajvečjih reprezentačnih derbijev na svetu je bil strelec edinega gola v finalu Copa Americe Angel Di Maria. FOTO: Mauro Pimentel/AFP

Po številnih reprezentančnih razočaranjih so si duška dali tudi argentinski navijači v Buenos Airesu. FOTO: Alejandro Pagni/AFP

Argentinska nogometna reprezentanca je v finalu južnoameriškega prvenstva z 1:0 premagala Brazilijo in osvojila prvi večji naslov v 28 letih. Do svojega prvega naslova in 16 let po prvi tekmi za Argentino je prišel tudiSuperzvezdnik Barcelone in Argentine je bil prvi strelec turnirja s štirimi goli. S podajami je sodeloval še pri petih golih in je bil po finalu imenovan za najboljšega igralca prvenstva.V finalu je sicer odločilni gol v 22. minuti dosegel. To je bilo dovolj, da se je končalo dolgo čakanje Argentine in tudi Messija na naslov kontinentalnih prvakov.»To sem sanjal. To sem si želel več od česar koli drugega na svetu,« je bil po zmagi v finalu čustven vratar Argentine. »To je za Messija, ki si to najbolj zasluži,« je dodal.Šestkratni dobitnik Zlate žoge je ob izjemni klubski karieri v 16 letih doživel številna razočaranja na reprezentačni ravni. V finalu Cope Americe je bil pred tem že trikrat poražen (v letih 2007, 2015 in 2016), enkrat (leta 2014) je bil poražen tudi v finalu svetovnega prvenstva.Tokrat pa je na sloviti Maracani v Riu de Janeiru prišel do svojega prvega naslova.