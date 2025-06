Angleški in nemški upi na zadnji postaji

Resda so nogometaši bratislavskega Slovana na počitnicah, toda na osrednjem štadionu v slovaški metropoli je v zadnjih dneh prav živahno. In prav posebej bo drevi ob 21. uri, ko se bosta za naslov evropskega prvaka med reprezentancami do 21 let pomerili ekipi Anglije in Nemčije.

Prav ti dve selekciji sta tudi nazadnje osvojili lovoriki, pred dvema letoma angleška vrsta, leta 2021 v Stožicah s finalno zmago proti Portugalski pa nemška ekipa.

Zanimivo je tudi, da sta prav ti dve reprezentanci igrali v skupini uvodnega dela s Slovenijo. Sicer pa bo to tretji finale doslej med Angleži in Nemci na EP U21. Dosedanja bilanca je izenačena, leta 1982 so bili boljši angleški nogometni upi, v 2009. letu pa nemški.