Angleški klubi so se izrekli o prihodnosti VAR v premier league

Klubi v angleški nogometni premier league so izglasovali, da bodo tudi v prihodnji sezoni uporabljali sistem VAR oziroma tehnologijo video pomočnika sodnika. Tako bo kljub manjšemu nasprotovanju pred nekaj tedni VAR tudi v sezoni 2024/25 del premier league. Čeprav liga v izjavi ni predstavila podatkov o glasovanju, ki je potekalo na letni skupščini lige, je BBC poročal, da je za ohranitev tehnologije glasovalo 19 od 20 klubov.

V novi sezoni polavtomatska tehnologija za ofsajd

Kot še piše BBC, je ukinitev sistema VAR podprl le Wolverhampton, ki je prejšnji mesec zahteval glasovanje za ukinitev. Wolves so po še eni sezoni sicer številnih spornih odločitev na Otoku obtožili sistem VAR, da spodkopava vrednost znamke premier league. VAR so v angleškem prvenstvu uvedli leta 2019, da bi sodnikom pomagal izogniti se jasnim in očitnim napakam, ki so v preteklosti zaznamovale tekme.

Toda po končani sezoni 2023/24 so se trenerji in navijači vedno bolj znašali nad sistemom. Po današnjem glasovanju je liga priznala, da so nujne izboljšave. »Čeprav Var omogoča natančnejše odločanje, smo se strinjali, da je treba narediti izboljšave v korist igre in navijačev,« je liga zapisala v izjavi. V prihajajoči sezoni bodo uvedli polavtomatsko tehnologijo za ofsajd, ki bo skrajšala čas za preglede.