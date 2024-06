Okrog slovenskega tabora okrepljena varnost

Povsem razumljivo je, da se prav posebej zavzeto in odgovorno na prihajajoči euro pripravljalo v policijskih enotah zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija. V tem delu Nemčije bodo namreč kar štiri prizorišča tekem prvenstva – Düsseldorf, Köln, Gelsenkirchen in Dortmund.

»Za povrh pa bo ob številnih tekmah v tem okrožju še bazni tabor slovenske reprezentance, zato bodo varnostni ukrepi še bolj temeljiti kot ponavadi,« so zapisali na spletni strani portala presseportal.de in citirali Dominika Helmsa, vodjo posebnih policijskih enot na širšem območju Porurja: »Te posebne razmere bodo dejanske botrovale vpoklicu dodatnih moči in pomembnosti našega enotnega delovaja. Morali bomo biti pozorni na številne množične dogodke, ni pa nujno, da bodo prav vsi povezani z nogometom.«