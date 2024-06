Angleži optimistični: Konec uroka enajstmetrovk; Jan Oblak si misli svoje

Enajstmetrovke. Ob tej besedi se Angležem stemni pred očmi. Ali pa prebledijo, dobijo cmok v grlu ... Že ničkolikokrat je reprezentanca treh levov velika tekmovanja zapustila sklonjenih glav po strelih z bele pike.

Eden od osmoljencev je bil tudi selektor Gareth Southgate, ki je zapravil ključni strel proti Nemčiji na domačem euru 1996, ko se nogomet naposled ni vrnil domov (slogan je bil Football's Coming Home). Tudi na zadnjem EP so Angliji naslov, drugega po SP 1966, preprečile enajstmetrovke, Italija je bila v finalu na Wembleyju bolj natančna. Na SP v Katarju so igralci iz domovine nogometa izpadli, potem ko je drugi kazenski strel v polfinalu proti Franciji zgrešil kapetan Harry Kane.

Harry Kane je bil prvi strelec Bayerna. FOTO: Kai Pfaffenbach/ Reuters

Odločitvi z 11 metrov pravijo loterija, a ni čisto tako, zato so na Otoku toliko bolj optimistični, odkar so analizirali, kako so njihovi reprezentanti v tej sezoni streljali sedemmetrovke. Statistika je zares spodbudna, od 52 poskusov je bil samo eden neuspešen. Kieran Trippier je decembra lani zapravil enajstmetrovko za Newcastle v četrtfinalu angleškega ligaškega pokala proti Chelseaju. Cole Palmer Chelsea), strelec z 11 metrov tudi na zadnji prijateljski tekmi z BiH, je v sezoni izkoristil vseh 11 priložnosti, Kane ima 9/9 z Bayernom, Bukayo Saka 8/8 z Arsenalom. Jude Bellingham je bil uspešen dvakrat za Real Madrid, v polno so merili tudi Jack Grealish, Phil Foden, Kyle Walker ...

Bukayo Saka je natančen izvajalec 11-metrovk. FOTO: Paul Childs/Reuters

Ko se bosta Anglija in Slovenija srečali 25. junija v Kölnu, ne bo izvajanja 11-metrovk, lahko pa se zgodi kakšna med tekmo in takrat bo Jan Oblak lahko pokvaril lepo angleško statistiko. Anglija je sicer poleg Francije prva favoritinja na euru 2024 v Nemčiji. Jutri jo čaka še druga pripravljalna tekma, na Wembleyju bo gostovala Islandija, nakar bo Southgate določil 26 adutov za EP.