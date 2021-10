Angleški nogometni klubi proti sumljivim vlagateljem

Nogometni klubi v elitni angleški ligi so začasno blokirali sklenitve sponzorskih pogodb klubov s podjetji, ki jih povezujejo z njihovimi lastniki. Do izrednega zasedanja klubov je prišlo po prevzemu Newcastla, ki ga je za nekaj več kot 300 milijonov evrov kupil investicijski sklad Savdske Arabije. Nad skladom bdi kraljeva družina, izvršni direktor Newcastla pa je princ in prestolonaslednik Mohamed bin Salman.

Po poročanju Guardiana je 18 od 20 klubov na ponedeljkovem izrednem zasedanju glasovalo za začasno prepoved sumljivih sponzorskih pogodb. Proti so bili pri Newcastlu, Manchester City pa se je po navedbah vzdržal glasovanja.

Izvršni direktor Newcastla je savdski princ in prestolonaslednik Mohamed bin Salman. FOTO: Reuters

Začasna prepoved sklepanja pogodb s podjetji oziroma skladi, povezanimi z lastniki klubov, bo trajala en mesec. V vmesnem času bodo klubi skušali pridobiti vse potrebne dokumente, da v celoti prepovedo tovrstne posle oziroma neomejeno pritakanje denarja v klube. Mnogi klubi se namreč bojijo, da bi lahko novi lastniki Newcastla s sklepanjem donosnih internih pogodb pridobili konkurenčno prednost.

Navijači so podprli zamenjavo

V zadnjih dneh so se vrstili pozivi, naj klubi med otoško elito upoštevajo finančni fair play ter s tem ohranijo zdravo konkurenco. V preteklosti je tudi Manchester City, zadnji angleški prvak, sklepal pogodbe s podjetji, ki jih ima vsaj v delni lasti vodstvena struktura iz Združenih arabskih emiratov.

Prevzem Newcastla je sicer vodstvo elitnega angleškega tekmovanja odobrilo, saj so novi lastniki predstavili dovolj dobre argumente, da se v vodenje kluba ne bo vpletala kraljevina. Obenem pa ima prav javni investicijski sklad Savdske Arabije 80-odstotni delež v klubu, kot izvršni direktor pa je vpisan prav Mohamed bin Salman.

Navijači srak so sicer dolgo glasno podpirali zamenjavo na čelu kluba, ki je trenutno predzadnji v ligi. Brez zmage je Newcastle na zadnjih osmih tekmah.