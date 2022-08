Angleški velikan je postal Ajaxov bankomat

Angleški nogometni velikan, Manchester United, se je dogovoril za znesek, ki bi lahko dosegel skoraj 100 milijonov evrov za prestop 22-letnega brazilskega krilnega napadalca Antonyja iz amsterdamskega Ajaxa, je poročala francoska tiskovna agencija AFP, sklicujoč se na poročanje britanskih medijev.

Odgovorni pri Manchester Unitedu so privolili v plačilo 95 milijonov € ter dodatnih 5 milijona € za različne dodatke za prihod mladega Brazilca, poročajo BBC, Sky Sports in drugi britanski mediji. Prestopni rok se bo končal v četrtek.

Po prihodu branilca Lisandra Martineza bo po napovedih 22-letni Antony, s polnim imenom Antony Matheus dos Santos, drugi igralec, ki se bo pridružil trenerju Eriku ten Hagu, ki je zapustil nizozemsko ligo in se pridružil zasedbi s kultnega Old Trafforda.

Letos poleti so se klubu pridružili Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Christian Eriksen in Casemiro, Erik ten Hag pa upa, da bo v svojih vrstah obdržal superzvezdnika Cristiana Ronalda kljub želji Portugalca, da zapusti United, da bi igral v ligi prvakov.

S prodajo Martineza in Antonyja v Manchester United je Ajax zaslužil 170 milijonov evrov. Tudi selitev trenerja Ten Haga na Old Trafford ni bila zastonj, zanj so plačali tri milijone €.