Angleži odhajajo domov, a tokrat na tekmo polfinala – Ukrajina padla s 4:0

Angleški selektor Gareth Southgate se je moral na klopi svoje države že večkrat boriti z duhovi preteklosti, ki jih je v zadnjih letih večinoma tudi uspešno izgnal. Anglija je pod njegovim vodstvom prvič napredovala po izvajanju najstrožjih kazni na velikem tekmovanju (SP 2018) in na letošnjem evropskem prvenstvu prvič po domačem mundialu leta 1966 na največjih turnirjih premagala Nemčijo. Po velikem podvigu na tekmi osmine finala so morali Angleži prvič na euru 2020 zapustiti Wembley in polfinalno vozovnico potrditi na obračunu z Ukrajino v Rimu.



Tudi Italija ima v srcih angleških privržencev nogometa in Southgata posebno ter tudi boleče mesto, saj je ena najboljših generacij otoških nogometašev v nepozabnem polfinalu proti Zahodni Nemčiji v Torinu na SP 1990 izgubila kako drugače kot po izvajanju enajstmetrovk. Southgate je za obračun z reprezentanco Andrija Ševčenka, ki se je po uspešnem in trofej polnem nastopanju za AC Milan vrnil na Apeninski polotok, prvič v začetno postavo uvrstil Jadona Sancha, novopečenega člana Manchester Uniteda, v enajsterico Anglije pa se je pred očmi predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina vrnil tudi Mason Mount. Bukayo Saka se po udarcu, ki ga je utrpel na petkovem treningu, ni uvrstil niti na klop, kjer so se vnovič znašli Kieran Trippier, Jack Grealish in Dominic Calvert-Lewin. Ševčenko je lahko po dramatični zmagi nad Švedsko računal tudi na prvega strelca Andrija Jarmolenka, ki je bil vprašljiv, junak zmage v osmini finala Artem Dovbik pa je na svojo priložnost spet čakal na klopi.



Navijači še niso dobro ogreli svojih glasilk v večnem mestu, ko je udaril angleški kapetan Harry Kane. Njegova forma je bila v zadnjih tednih pod posebnim drobnogledom, po zadetku v mreži Nemčije za končnih 2:0 pa je zvezdnik Tottenhama tokrat že v četrti minuti načel ukrajinsko mrežo, ko ga je s fantastično globinsko podajo zaposlil Raheem Sterling, Kane pa je v padcu iznajdljivo zadel s konico čevlja. Slavje med angleškimi navijači je bilo nepopisno, kljub opozorilom britanske vlade, da bodo morali ob povratku v domovino v karanteno in da naj se obisku italijanske prestolnice izognejo, se jih je na tribunah zbralo vsaj nekaj tisoč. Angleška nogometna zveza je sicer številne vstopnice razdelila med v Italiji živeče rojake.

Angleži stopili na žogo

Po obdobju brez pravih priložnosti se je po napaki Kyla Walkerja odprl prostor za prodor in strel Romanu Jaremčuku, ki je prodrl v kazenski prostor in v 17. minuti s težkega položaja pomeril proti bližnji vratnici, a je bil Jordan Pickford na mestu. Angleži so v nadaljevanju prvega polčasa precej popustili, Sancho je v 22. minuti sicer nanizal nekaj branilcev in zaposlil Sterlinga, po predložku Luka Shawa pa žoga v kazenskem prostoru ni našla nobenega od mož v belih dresih. Po slabe pol ure igre je z glavo prek ukrajinskih vrat meril Kane, ki je bil skupaj z Mountom v 33. minuti v osrčju akcije, ki bi kmalu prinesla povišanje vodstva. Po tem, ko so podajo Mounta proti Kanu branilci izbili, je kapetana s prodorom po levem boku še enkrat poskusil najti tudi Sterling, a neuspešno. Žoga se je nato namestila za strel Declanu Riceu, čigar močan strel z nevsakdanjo krivuljo leta je z veliko težavami odbil Heorhij Buščan.



Ševčenko je bil deset minut pred koncem rednega dela prvega polčasa prisiljen v prvo menjavo, Serhij Krivcov je moral prepustiti svoje mesto na zelenici Viktorju Cigankovu. Ukrajinci bi v zaključku polčasa kmalu izpeljali dobitno akcijo, potem ko je Oleksander Zinčenko prodrl po levem boku in zaposlil Jaremčuka, na katerega so pozabili angleški nogometaši, a njegovo povratno žogo je pred Zinčenkom, ki se je pripravljal na strel, ustavil Jarmolenko. Sancho je imel v 39. minuti izjemno priložnost za 2:0, Sterling je najprej v prostoru zaposlil Shawa, ta pa Sancha, čigar strel je poletel točno v Buščana. Čeprav je stranski sodnik dvignil zastavico, bi VAR-pregled verjetno potrdil, da je bilo vse čisto. Jaremčuk je v prvem polčasu še vsaj enkrat nevarno ubežal nasprotni obrambi, njegovo podajo je v 41. minuti s skrajnimi močmi blokiral John Stones, redni del prvega polčasa pa se je zaključil z nevarnim poskusom Mikole Šeparenka z razdalje, ki je poletel mimo leve vratnice Pickforda.

Glavomet v drugem polčasu s prvim golom za reprezentanco zaokrožil Henderson

Kar so dobrega naredili Ukrajinci v dobrih 45 minutah prvega polčasa, so nato pokvarili v vsega nekaj napadih nadaljevanja. Takoj po prihodu iz slačilnic je Anglija namreč povišala na 2:0, ko je po podaji Shawa s prostega strela z glavo zadel njegov klubski soigralec pri Manchester Unitedu Harry Maguire. Shaw je že v eni naslednjih akcij z že tretjo podajo za gol na tem evropskem prvenstvu (izenačen angleški rekord še enega nekdanjega člana Man. Uniteda Davida Beckhama z eura 2000) zaposlil še Kana, ki je po uvodnem vložku Sterlinga in predložku Shawa ravno tako neubranljivo zadel z glavo.



V 62. minuti bi razbremenjeni angleški kapetan kmalu zabil velemojstrski zadetek, ko je po slabem izbijanju visoke podaje ukrajinske obrambe udaril »na prvo« in zadel tik pod prečko, kjer pa je žogo s fantastično parado pričakal Buščan. A ta je bil spet nemočen že čez nekaj trenutkov, ko je po podaji iz kota tokrat z druge strani igrišča, podajalec je bil Mount, sam ostal rezervist Jordan Henderson in – tudi on z glavo – povišal na 4:0. Na 62. tekmi je bil to šele prvi reprezentančni gol za kapetana Liverpoola, ki ga je tudi glasno proslavil s soigralci. Veliko napako si je v 70. minuti po dolgi žogi v konico napada privoščil Pickford, ki je stekel iz vrat in skoraj povsem zgrešil žogo z nogo, na njegovo srečo pa je proti prazni mreži ni uspelo poslati nobenemu od Ukrajincev, ki so se znašli v bližini, medtem ko mu je na pomoč priskočil tudi Walker. Pickford je v 74. minuti veliko bolj prisebno odbil projektil Jevhenija Makarenka z razdalje.

Maguire želi z rojaki narediti naslednji korak

Ukrajinci so do konca obračuna pritisnili za vsaj častni zadetek, ki pa jim ga Angleži niso dovolili in ohranili izjemen niz brez prejetega gola na letošnjem prvenstvu, ki se je začel s prvo tekmo proti Hrvaški na Wembleyju. V svojem domovanju bodo Angleži zdaj odigrali še vsaj eno tekmo, polfinalni obračun z Dansko, medtem ko se bosta v prvem polfinalu udarili Španija in Italija. Angleži se domov vračajo s svojo najvišjo zmago v zgodovini evropskih prvenstev in svojo najvišjo zmago v zgodovini izločilnih bojev na velikih tekmovanjih. V polfinalu evropskih prvenstev bo Anglija zaigrala tretjič, v letih 1968 in 1996 – tega leta je bila ravno tako gostiteljica –, je ostala brez finala.



»Občutek je izvrsten. Druga zaporedna uvrstitev v polfinale velikega tekmovanja je izvrsten dosežek,« je za BBC Sport povedal Maguire. »Ne želim biti tisti, ki pokvari zabavo, a čaka nas naslednja velika tekma. Tokrat si želimo dlje kot na svetovnem prvenstvu. Način, na katerega nam je uspelo, je dokaz našega napredka. In naj se ta napredek nadaljuje še dolgo. V slačilnici vlada velika samozavest. Prvi polčas je bil težak. Dosegli smo hiter gol, ki smo si ga želeli, toda povzročali so nam nekaj težav z njihovo spremembo postavitve. Drugi gol nas je precej umiril in od tedaj smo nadzirali igro. To je bila navdušujoča predstava. Zdaj si moramo odpočiti in se regenerirati. Ta skupina igralcev se s polfinalom ne bo zadovoljila, želimo še dlje. Govorili smo o tem, da se želimo izboljšati v napadu pri standardnih situacijah, saj še nismo zadeli. Nocoj nam je to uspelo dvakrat. Lepo je prispevati gol, a glavna stvar nocoj je bila zmaga.«





