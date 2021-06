Anglija in Nemčija drevi morda v boj za finale evropskega prvenstva

V nadaljevanju preberite:

Osmino finala bodo zvečer zaprli v Glasgowu, kjer se bosta merili Švedska in Ukrajina, tri ure prej bo žela pozornost stare celine klasika med Anglijo in Nemčijo na londonskem štadionu Wembley. Na obzorju je spektakularen zaključek osmine finala eura 2020. Tako Anglija kot Nemčija premoreta več registriranih nogometašev kot Slovenija prebivalcev, posledično imata selektorja Gareth Southgate in Joachim Löw na voljo širok kadrovski bazen nadarjenih nogometašev in lažje opravljata vrhunsko selekcijo med najboljšimi. Oba tabora sta v zadnjih letih drastično pomladila svoji članski reprezentanci. Preverite, kako naj bi igrali Angleži, Nemci, Švedi in Ukrajinci.