Anglija, Italija in Švica le s točko

Nogometaši Anglije so v današnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Ukrajini v skupini C igrali neodločeno z 1:1 in s tem prvič v petih tekmah niso zmagali. Z enakim rezultatom se je končala tudi druga tekma te skupine, saj so Italijani zgolj remizirali proti Severni Makedoniji.

Angleška izbrana vrsta je še naprej prepričljivo vodilna v tej skupini, saj so pri 13 točkah, sledi Ukrajina s sedmimi. Angleži so bili tudi tokrat precej boljši tekmec, a so bili Ukrajinci tisti, ki so povedli v 26. minuti po zaslugi Oleksandra Zinčenka. Nogometašem z Otoka je točko ob koncu prvega dela zagotovil Kyle Walker.

Italijani, ki so sicer odigrali le tri tekme, so prav tako proti Severni Makedoniji tekmo nadzorovali večino časa. Zasedba Luciana Spallettija se je zadovoljila z enim zadetkom Cira Immobila, a so Makedonci pritisnili v zadnjih desetih minutah in prišli do izenačenja, ko je v 81. minuti zadel Enis Bardhi. ki je natančno izvedel prosti strel.

V skupini F so visoko zmago s 5:0 zabeležili Švedi nad Estonci. Mrežo domačinov je načel Viktor Gyökeres, v prvem polčasu pa sta zadela še Dejan Kuluševski in Alexander Isak. V nadaljevanju sta rezultat dopolnila Robin Quaison in Viktor Claesson.

Je pa imela zato Belgija v tej skupini na gostovanju presenetljivo precej težav z zadnjeuvrščenim Azerbajdžanom, ki je do zdaj zbral zgolj točko. Edini gol je v 38. minuti dosegel Yannick Carrasco.

Danes so bili na delu tudi nogometaši v skupini I, kjer se je za uvod tekma med Andoro in Belorusijo končala brez zadetkov. Kosovo je nato doma Švici odščipnilo točko, saj so remizirali 2:2. Švicarje je v vodstvo popeljal Remo Freuler (14.), po dobri uri igre pa je izenačil Vedat Muriqi. Freuler je nato obnovil prednost gostov, točko domačim pa je v sodnikovem dodatku še z drugim golom priboril Muriqi.

Tudi tretja tekma skupine se je končala brez zmagovalca, Romunija in Izrael sta igrala neodločeno 1:1.

Kvalifikacije za EP, 5. kolo:

Skupina C:

Ukrajina – Anglija 1:1

Severna Makedonija – Italija 1:1

Skupina F:

Azerbajdžan – Belgija 0:1

Estonija – Švedska 0:5

Skupina I:

Andora – Belorusija 0:0

Kosovo – Švica 2:2

Romunija – Izrael 1:1