Matjaž Kek opravil več menjav, v Almatiju začel tudi Josip Iličić

Almati je prizorišče četrte tekme slovenske nogometne reprezentance v tej sezoni Uefine lige narodov. Selektor gostiteljev Stanislav Čerčesov in njegov slovenski kolega Matjaž Kek sta opravila določene menjavi v začetni enajstericah v primerjavi s četrtkovim večerom v Oslu oziroma Linzu. Slovenija? Priložnost sta dobila Jan Mlakar in Josip Iličić, na klop sta se usedla Jure Balkovec in Dejan Petrović. To pomeni, da se je Petar Stojanović s krila preselil nazaj na bok, Erik Janža pa z desnega na levi bok.

Kek je bil javno kritičen do učinka reprezentance v Oslu

Selektor Matjaž Kek je bil javno kritičen do učinka reprezentance na Norveškem, zato pričakuje v Kazahstanu boljši pristop, več energije in idejo v igri gostov ter seveda boljši izplen od ničle v Oslu. Kazahstan je resda tekmec po meri Slovenije, ki išče pravi odziv po visokem porazu v Oslu, tekma v Srednji Aziji pa je pomembna tudi v kontekstu boja za končno uvrstitev v ligi B3.

Kazahstan (5-4-1): Šackij; Vorogovskij, Alip, Maročkin, Darabajev, Bistrov; Česnokov, Islamhan, Tagibergen, Zajnutdinov; Ajmbetov; selektor: Stanislav Čerčesov; Slovenija (4-4-2): Oblak; Janža. Bijol, Drkušić, Stojanović; Mlakar, Elšnik, Gnezda Čerin, Iličić; Šeško, Šporar; selektor: Matjaž Kek.

Slovenija, 51. ekipa na jakostni lestvici Fife, ima s Kazahstanci dobre izkušnje, saj je slavila zmago na vseh treh dosedanjih medsebojnih dvobojih, nazadnje ga je septembra v Ljubljani premagala s 3:0, potem ko je vse tri gole zabil Benjamin Šeško. Njegov najpogostejši partner v napadu, Andraž Šporar, je na novinarski konferenci v Almatyju (24.000 sedežev) poudaril, da je cilj gostov jasen, to je zmaga.

Slovenci bodo letos igrali še dve tekmi, zadnji v rednem delu lige narodov: 14. novembra bodo v Stožicah gostili Norveško, tri dni pozneje bodo gostovali na Dunaju.