Preobrat na Maksimiru, Hrvati do srečne zmage

Nogometaši Hrvaške so v 3. krogu lige narodov v skupini A1 premagali Škotsko z 2:1 (1:1). Škotska je tudi na tretji tekmi izgubila z enim golom razlike.

Gostje so na zagrebškem Maksimiru povedli v 33. minuti, ko je Ryan Christie izkoristil veliko napako Luke Sučića. A veselje Škotov je trajalo vsega tri minute. Lepo akcijo je začel Joško Gvadiol, lepo zaposlil Ivana Perišića, ta pa je jo vrnil do lgorja Matanovića, ki je poravnal na 1:1. Vsekakor pa Hrvaška v prvem delu z igro ni prepričala, saj je bila večji del nenevarna v napadu.

Odločilni gol na tekmi je v 70. minuti dosegel Andrej Kramarić, ki je v gol pospravil odbito žogo. Akcijo je tokrat začel Perišić, ki je lepo podal do Borne Sose. Odbito žogo pa je v drugem poskusu v gol pospravil Kramarić in s 30. reprezentančnim golom odločil zmagovalca.

Gostje so se odprli, si priigrali tudi nekaj priložnosti in globoko v sodnikovem podaljšku je Che Adams izenačil na 2:2. Napis na semaforju pa je bil kratkotrajen, saj so sodniki z ogledom posnetka gol razveljavili zaradi ofsajda.

Liga narodov, 3. krog:

Skupina A1:

Hrvaška – Škotska 2:1

Poljska – Portugalska

Skupina A4:

Španija – Danska

Srbija – Švica

Skupina C2:

Litva – Kosovo

Ciper – Romunija

Skupina C3:

Bolgarija – Luksemburg

Belorusija – Severna Irska