Ante Šimundža ni več trener Ludogorca

Vodstvo nogometašev Ludogorca je razrešilo slovenskega trenerja Anteja Šimundžo. Odločitev je padla po porazu na nedeljski domači tekmi s Pirinom (0:1).

Ludogorec je sicer drugi v bolgarski ligi s štirimi točkami manj od vodilnega CSKA iz Sofije. Hkrati je daleč najvrednejši prvoligaš v državi z ocenjeno tržno vrednostjo skoraj 40 milijonov evrov. Najbližje mu je Levski z 20 milijoni, tretji je CSKA Sofija s skoraj 17 milijoni. Šimundža je Ludogorec prevzel januarja lani in ga popeljal do naslova prvaka, pred tem je uspešno vodil Muro, s katero je osvojil slovenski šampionski naslov v sezoni 2020/21.

Enainpetdesetletni nekdanji napadalec ima trenerske izkušnje tudi iz Gaka, Aluminija in Maribora. Član Ludogorca za zdaj ostaja Žan Karničnik, ki pa je do konca leta posojen v Celje. S tem so mediji v zadnjih dneh povezovali Šimundžo, a je vodstvo celjskega kluba zanikalo govorice.