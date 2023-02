Derbi večera pod lupo Radenka Mijatovića

Potem ko sta bila torek in sreda rezervirana za ligo prvakov, četrtek pripada drugim Uefinim tekmovanjem. Drevi bosta oživeli evropska in konferenčna liga, ki prinašata podobno privlačne tekme kot liga prvakov. V ospredju bo derbi 1/16 finala evropske lige med Barcelono in Manchester Unitedom (18.45), med kluboma, ki sta v tem stoletju močno zaznamovala tudi ligo prvakov.

Uefa je zaupala vlogo delegata predsedniku NZS Radenku Mijatoviću. Na isti ravni tekmovanja bosta pod lupo tudi prvi tekmi v dvobojih Salzburg vs. Roma (18.45), ko bo skušal nase opozoriti Benjamin Šeško, in Ludogorec vs. Anderlecht (21.00), ko bo lovil naslednje sito trener Ante Šimundža.

Drevi bodo aktivni tudi slovenski sodniki. Na Portugalskem bodo vodili tekmo 1/16 finala konferenčne lige med Brago in Fiorentino; glavni bo Matej Jug, vloga glavnega sodnika VAR bo pripadla Nejcu Kajtazoviću.