Ante Šimundža je lahko upravičeno jezen na izvajalce enajstmetrovk

Eno najbolj dramatičnih tekem v 1/16 finala konferenčne lige so igrali v Bruslju, kjer sta se merila Anderlecht in Ludogorec. Bolgarski nogometaši, ki jih uspešno vodi slovenski trener Ante Šimundža, so dobili prvo tekmo z 1:0, sinočnja se je končala z zmago Belgijcev 2:1, zato je sledil podaljšek, po njem še enajstmetrovke.

Izvedli le tri serije strelov z bele točke

Te niso osrečile gostov, vsega je bilo konec že po treh serijah strelov. Vsi trije strelci, ki jih je poslal v ogenj Šimundža, so bili namreč uspešni, vratar Bart Verbruggen je ubranil tri strele. Domačini so, obratno, trikrat zadeli v polno in si zagotovili nastop v 1/8 finala tekmovanja.