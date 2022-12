Argentina po novem na drugem mestu lestvice Fife

Brazilija je ostala na vrhu svetovne jakostne lestvice reprezentanc Mednarodne nogometne zveze (Fifa), Argentina pa je po osvojenem naslovu svetovnega prvaka napredovala na drugo mesto. Francija, ki je po porazu v finalu na SP v Katarju predala krono prvaka, je napredovala na tretje mesto. Tako Francija kot Argentina sta pridobili po eno mesto, prej druga Belgija je padla na četrto. Sledijo Anglija, Nizozemska, Hrvaška, ki je pridobila pet mest po osvojenem bronu v Katarju, Italija, ki ni nastopila na SP, Portugalska in na desetem mestu Španija.

Španija je izgubila tri mesta. Takoj za deseterico je na 11. mestu Maroko, ki je po porazu v tekmi za tretje mesto s Hrvaško, najboljša afriška država. Maroko je s prebojem med najboljše štiri ekipe svetovnega prvenstva v Katarju pridobil 11 mest. Slovenska reprezentanca je napredovala še za eno mesto in je 61. Konec avgusta je bila 65., na lestvici pred SP pa na 62. mestu. Varovanci Matjaža Keka so 9. oktobra v Frankfurtu na žrebu skupin kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji leta 2024 za tekmece dobili Dansko, ki je 18. na lestvici Fife, Finsko, Kazahstan, Severno Irsko in San Marino.

Danska je bila še oktobra na prejšnji lestvici 10., izgubila je osem mest. Tik pred Slovenijo sta na 56. mestu Finska in na 59. Severna Irska, na 115. mestu je Kazahstan, 211. pa San Marino, najslabša evropska ekipa, ki je tudi na dnu celotne svetovne lestvice. Naslednja lestvica Fife bo objavljena 6. aprila 2023.

Lestvica Fife (22. december):

1. (1) Brazilija 1840,77

2. (3) Argentina 1838,38

3. (4) Francija 1823,39

4. (2) Belgija 1816,71

5. (5) Anglija 1774,19

6. (8) Nizozemska 1740,92

7. (12) Hrvaška 1727,62

8. (6) Italija 1723,56

9. (9) Portugalska 1702,54

10. (7) Španija 1692,71

18. (10) Danska 1608,11

56. (56) Finska 1405,71

59. (59) Severna Irska 1396,55

61. (62) Slovenija 1389,06

115.(113) Kazahstan 1163,09

211.(211) San Marino 763,15