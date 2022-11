Argentinci razkrili seznam za SP, ob Messiju tudi Dybala

Odpri galerijo

Lionel Scaloni med pripravami na finalissimo na Wembleyju, kjer so se Argentinci v vlogi aktualnih južnoameriških prvakov 1. junija pomerili z evropskimi prvaki Italijani in jih ugnali s kar 3:0. Belo-sinje modri so nepremagani že 35 tekem in lovijo ravno rekord Italije (37), ki je azzurrom pod taktirko Roberta Mancinija uspel med oktobrom 2018 in 2021. FOTO: John Sibley/Reuters