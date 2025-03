Argentinci tudi brez Lionela Messija napolnili mrežo Brazilcev

Že uvod v veliki derbi, superclasico južnomaeriških kvalifikacij za svetovno prvesntvo v nogometu v Buenos Airesu med Argentino in Brazilijo je bil slavnosten. Po neodločenem izidu med Bolivijo in Urugvajem (0:0) so se svetovni prvaki pet tekem pred koncem kvalifikacij že uvrstili na mundial v ZDA, Kanado in Mehiko.

Nogometni ples Argentincev se je nadaljeval na igrišču štadiona Monumental, kjer domuje River Plate, največjim tekmecem so zadali visok poraz. Tudi brez Lionela Messija, Angela di Marie, Lautara Martineza, Paula Dybale so bili premočni in zmagali s 4:1 (Julian Alvarez 4., Enzo Fernandez u 12., Alexis McAllister u 37., Giuliano Simeone 71.; Matheus Cunha 26.). Brazilci že pet tekem niso premagali Argentincev.

Drugi izidi: Čile – Ekvador 0:0, Kolumbija – Paragvaj 2:2, Venezuela – Peru 1:0.

Kvalifikacije za SP so v Južnoj Ameriki začeli že leta 2023. Na SP se bo neposredno uvrstilo šest reprezentac, sedmouvrščena gre v dodatne kvalifikacije.