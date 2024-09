Sijajna vrnitev Lionela Messija (VIDEO)

Argentinski nogometni as Lionel Messi je navdušil po vrnitvi po poškodbi. V pičlih štirih minutah je dosegel dva gola in k zmagi Interja iz Miamija v severnoameriškem prvenstvu Major League Soccer (MLS). Floridčani so s 3:1 premagali Philadelphio Union.

Osemkratni dobitnik zlate žoge ni igral vse od 14. julija, ko si je med finalom južnoameriškega prvenstva poškodoval desni gleženj. Argentina je sicer v zaključnem dvoboju ugnala Kolumbijo. Odtlej je izpustil osem tekem v MLS in ta mesec tudi reprezentančne kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Za Inter ni igral od 1. junija.

Philadelphia je sicer že v drugi minuti po strelu Mikaela Uhreja z levico izven kazenskega prostora prešla v vodstvo. Messi je na domačem štadionu Chase v Fort Lauderdalu izenačil v 26. minuti, ko je sprejel podajo Luisa Suareza, preigral branilca Kaija Wagnerja, nato pa z desno nogo sprožil strel in uspešno zaključil akcijo, ki jo je začel Jordi Alba na levi strani.

Navdušeni navijači so še vedno slavili, ko je v 30. minuti popeljal Inter v vodstvo. Tokrat je z levico sprožil strel v spodnji desni kot. Pri Interju so bili pred polčasom že prepričani, da je Suarez povišal na 3:1, a so njegov gol po pregledu VAR razveljavili. Toda urugvajski veteran se je vendarle vpisal med strelce globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa, medtem ko je Messi, ki je prejel tudi svoj prvi rumeni karton v MLS, prispeval asistenco.

Vrnil se je tudi v boj za najboljšega strelca

»Resnica je, da sem malo utrujen,« je dejal Messi po tekmi. »Tudi vročina in vlaga v Miamiju ne pomagata kaj dosti, a sem si res želel vrnitve, saj sem bil dolgo odsoten z igrišč. Počutil sem se dobro in zato smo se odločili, da bom začel. Res sem zelo vesel,« je še dejal argentinski superzvezdnik. Navdušil je 19.000 domačih navijačev na štadionu Chase, ki so toplo sprejeli Messijevo vrnitev. Argentinski as je na zgolj 13 tekmah, na katerih je igral, dosegel 14 zadetkov, s čimer se je vrnil v boj za naslov najboljšega strelca MLS. Ob tem ima tudi 15 asistenc.

Suarez ima medtem 17 golov, na vrhu lestvice najboljših strelcev lige je Christian Benteke iz DC Uniteda z 19 zadetki.

Z zmago se je Inter Miami utrdil na vrhu lestvice MLS (62 točk), zdaj ima 10 točk naskoka pred najbližjim tekmecem iz vzhodne konference Cincinnatijem. Do konca redne sezone je ostalo še šest tekem. Zasedba s Floride si je že zagotovila mesto v končnici pokala MLS.