Kane in Olise strelca za zmago Bayerna, poraz Chelseaja

Mesto v četrtfinalu svetovnega klubskega prvenstva sta si zagotovila Flamengo in Bayern. Brazilci so v drugem polčasu nadigrali Chelsea in zmagali s 3:1, Bavarci pa so z goloma Harryja Kana in Michaela Oliseja strli odpor žilave ekipe Boca Juniors.

Flamengo je pred množico svojih navijačev uprizoril zasuk, potem ko je za Londončane zgodal zadel Pedro Neto. Rezervist Bruno Henrique je izenačil v 56. minuti in podal Danilu za 2:1. Chelsea je bil v šoku, za nameček je bil v 68. minuti izključen. Piko na i za klub iz Ria de Janeira je pribil Wallace Yan.

To je poseben dan zame in za ta klub,« je bil ponosen trener Filipe Luis. Flamengo je dobil dve tekmi in se je v osmino finala uvrstil, ker je tunizijska Esperanza premagala Los Angeles FC z 1:0. Esperanza in Chelsea se bosta pomerila za drugo vstopnico v izločilnih bojih.

Danilo je zadel zazmago Flamenga. FOTO: Foto Franck Fife/AFP

»Pričakovali smo težko tekmo. Flamengo je zelo dobra ekipa z dobrim trenerjem. V Braziliji je vodilni v ligi, že dolgo neporažen, zato za nas ni bilo presenečenje,« je dejal Chelseajev trener Enzo Maresca, ki je nedavno osvojil konferenčno ligo.

Uspeh Flamenga je sledil presenetljivi zmagi še drugega brazilskega kluba Botafoga proti evropskemu prvaku PSG.

Evropsko čast je rešil Bayern in prizadejal prvi poraz argentinskega ali brazilskega kluba. Kane ni bil med strelci, ko je Bayern z 10:0 odpravil Auckland City, je pa zadel v 18. minuti tekme z Boco. Navijači iz Buenos Airesa so bili v veliki večini na štadionu Hard Rock v Miamiju in so bili navdušeni, ko je v 66. minuti izenačil Miguel Merentiel.

Šest minut pred koncem pa je zmago nemškim prvakom zagotovil Francoz Olise, ki je prejel lepo podajo Kana.

»Velika predstava fantov. Vedeli smo, da nam ne bo lahko pred tako norimi navijači. Videli smo tudi, kako težko igrajo evropski klubi proti južnoameriškim,« je povedal trener Vincent Kompany.

Benfica je premagala Auckland City s 6:0 in se približala osmini finala. Dvakrat je zadel Angel Di Maria. Tekma v Orlandu je bila prekinjena ob polčasu zaradi nevihte in se je nadaljevala šele čez dve uri. Benfica bo v torek potrebovala točko proti Bayernu.