Argentinski as Barcelone noč preživel v bolnišnici

Argentinski nogometaš Sergio Agüero je moral zaradi bolečin v prsih v bolnišnico. Težave z dihanjem je imel na sobotni tekmi njegove Barcelone z Alavesom, ki se je končala z 1:1. Triintridesetletnik je moral na štadionu Camp Nou iz igrišča v 41. minuti, ko je legel na tla in se držal za prsi. Zaenkrat ni znano, za kakšne zdravstvene težave gre.

Argentincu so nekaj minut nudili prvo pomoč na igrišču, nato so prišli na zelenico z nosili, vendar je nogometaš sam zapustil igralno površino. »Agüero je občutil nelagodje v prsih in so ga sprejeli v bolnišnico na pregled srca,« je v izjavi za javnost sporočila Barca. Njen začasni trener Sergi Barjuan pa je povedal: »Vprašal sem ga, kaj mu je, pa je dejal, da ima vrtoglavico. Več pa ne vem.«

Po poročanju španskih medijev je Agüero preživel noč v bolnišnici, kjr so mu opravili več srčnih preiskav, tam pa so se mu pridružili tudi mama, brat in dekle.