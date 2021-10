Real in Sevilla ujela Sociedad, ki ima tekmo manj

Nogometaši madridskega Reala so v 12. krogu španskega državnega prvenstva z 2:1 v gosteh ugnali moštvo Elcheja in začasno prevzeli vodstvo na lestvici. Za nov komplet treh točk kraljevih je dvakrat zadel Vinicius Junior.

V sicer izenačenem obračunu so gosti sredi prvega polčasa povedli po zadetku Viniciusa, ki je z levico natančno zaključil po lepi podaji s peto Mariana Diaza. Zadnje pol ure dvoboja je Real igral z nogometašem več v polju, potem ko je po ostrem posredovanju rdeči karton prejel Raul Guti.

Zdelo se je, da bo Real po drugem zadetku Viniciusa v 73. minuti mirno vknjižil tri točke, a je napako Casemira kaznoval Pere Milla v 86. minuti za znižanje na 1:2 ter vnesel nekaj upanja za domače. Elche se je sicer do konca trudil izenačiti, a so se kraljevi z igralcem več ubranili in veselili zmage.

S tremi točkami so Madridčani vsaj za en dan skočili na vrh lestvice, kjer imajo skupaj s Sevillo, ki je z 2:0 (Diego Carlos 40., Lucas Ocampos 60.) premagala Osasuno, in Sociedadom po 24 točk.

Španska liga, 12. kolo:

Sobota:

Elche : Real Madrid 1:2

16.15 Sevilla - Osasuna 2:0

18.30 Valencia - Villarreal

21.00 Barcelona - Alaves

Nedelja:

14.00 Cadiz - Mallorca

16.15 Atletico Madrid - Betis

18.30 Getafe - Espanyol

21.00 Real Sociedad - Athletic Bilbao

Ponedeljek:

18.30 Rayo Vallecano - Celta Vigo

21.00 Levante - Granada