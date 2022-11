Arsenal že zelo resen kandidat za naslov, Liverpool slavil pri spursih

Pred tem je bil na vrhu začasno Manchester City, ki je v soboto z dramatično 11-metrovko Erlinga ​Haalanda v zadnjih minutah, ko je že več kot eno uro igral brez izključenega Joãa Cancela, premagal Fulham z 2:1. Manchester United je v nedeljo na gostovanju klonil proti Aston Villi z 1:3, prvo tekmo je na birminghamski klopi vodil nekdanji trener Arsenala in nazadnje Villarreala, Unai Emery, Liverpool pa je bil z 2:1 boljši od Tottenhama.

Nogometaši Arsenala so v gosteh pri mestnih tekmecih osvojili tri točke in upravičili visoko uvrstitev na lestvici. Večji del dvoboja so bili boljši tekmec, slavili pa so po zaslugi zadetka Gabriela Magalhãesa v 63. minuti. Brazilski branilec je zadel iz neposredne bližine po udarcu iz kota in zmedi v kazenskem prostoru. Arsenal ima na lestvici 34 točk, dve manj ima Manchester City. Topničarji so dobili vse mestne derbije v novi sezoni, ugnali so Brentford, Crystal Palace, Fulham, najhujšega rivala Tottenham in Chelsea, preostane pa le še tekma z West Hamom, ki pa bo na sporedu šele po koncu katarskega mundiala.

V soboto so kljub igralcu manj na zelenici nogometaši ManCityja izvlekli tri točke proti Fulhamu. Za zmago je z enajstmetrovke zadel Haaland v 95. minuti. Norvežan je po krajši odsotnosti zaradi poškodbe zadel še 18. v sezoni in je prepričljivo najboljši strelec angleškega prvenstva.

Cityjev mestni tekmec Manchester United je po slabi predstavi klonil na Villa Parku proti Aston Villi z 1:3. Domačini so že v 11. minuti vodili z 2:0. Za zgodnje vodstvo je poskrbel Leon Bailey, Lucas Digne pa je bil natančen s prostega strela. Pred iztekom prvega dela je po strelu Luka Shawa žoga zadela Jacoba Ramseyja in pristala v mreži Emiliana Martineza. Ob začetku drugega polčasa je Ramsey zadel še na drugi strani in postavil končnih 3:1.

Visokoleteči Newcastle je na gostovanju na južni obali Anglije pri Southamptonu zmagal s 4:1. Za Newcastle, ki je zdaj tretji na lestvici v angleškem prvenstvu, so zadeli Miguel Almiron, Chris Wood, Joe Willock in Bruno Guimaraes. Gostujočo zmago so v mestnem derbiju vpisali tudi nogometaši Crystal Palaca, ki so bili z 2:1 boljši od West Hama. Zmago je Palaceu v četrti minuti sodnikovega dodatka priboril Michael Olise.

V zadnji tekma kola je Liverpool premagal Tottenham z 2:1. V prvem polčasu je dvakrat zadel Egipčan Mohamed Salah, najprej v 11. minuti po asistenci Darwina Nuñeza in potem še v 40. po hudi napaki Erica ​Dierja. V 70. minuti je za domače znižal Harry Kane, a Tottenhamu preobrata ni uspelo izpeljati.