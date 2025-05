Arteta: Izpadlo je boljše moštvo; Enrique: V nogometu štejejo goli

V nadaljevanju preberite:

Zadnji majski večer bomo gledali najmanj pričakovani finale Uefine lige prvakov, odkar sta se leta 2003 za najprestižnejšo lovoriko v klubskem nogometu merila Porto in Monaco. Toda Inter in PSG sta velikana, ki si povsem zaslužita nastop v zaključnem dvoboju v Münchnu, kjer se obeta poslastica. Stavnice pripisujejo več možnosti Parižanom, toda Inter je prehodil bolj trnovo pot, tudi proti Bayernu in Barceloni ni bil v vlogi favorita. To bo prava bitka živcev, za mladi PSG test zrelosti, za izkušene Milančane popravni izpit po porazu z Manchester Cityjem pred dvema letoma.

