Arteta ostaja na klopi topničarjev do leta 2027

Športni portal The Athletic poroča, da se je trener Arsenala Mikel Arteta s klubom dogovoril za triletno podaljšanje pogodbe. Baskova trenutna pogodba se izteče ob koncu sezone, klub uradno podaljšanja še ni potrdil.

Arteta se je topničarjem kot glavni trener pridružil decembra leta 2019. V njegovi prvi sezoni na klopi severnolondonskega kluba je v finalu pokala FA premagal Chelsea in tako postal prvi, ki bi ta pokal dvignil kot Arsenalov trener in kapetan. Za topničarje je namreč igral med leti 2011 in 2016 ter v tem času zbral 110 nastopov.

Pod vodstvom Artete, ki je svojo trenersko pot začel kot pomočnik Pepa Guardiole pri Manchester Cityju, je Arsenal minulo sezono ponovno zaigral v ligi prvakov, v kateri ni nastopal od sezone 2016/2017, ko je ekipo vodil sloviti Arsene Wenger. V zadnjih dveh sezonah je 42-letni trener topničarje popeljal do dveh drugih mest v angleškem prvenstvu.

Arsenal bo v nedeljo v angleški ligi igral severnolondonski derbi s Tottenhamom, v četrtek ga v Bergamu čaka prvo kolo lige prvakov proti Atalanti.