Kapetan Norveške Martin Ødegaard izgubljen za oktobrsko bitko s Slovenijo?

»Kaže slabo,« je po dvoboju lige narodov med Norveško in Avstrijo (2:1, Felix Myhre, Erling Hålland; Marcel Sabitzer) priznal selektor domače reprezentance Stale Solbakken. Zmaga, s katero je Norveška skupaj s Slovenijo na vrhu lestvice skupin B3, ga je osrečila, toda poškodba gležnja kapetana Martin Ødegaarda mu je hitro izbrisala nasmeh z obraza. Prve ocene so bile za Arsenalovega zvezdnika, ki je s pomočjo pomožnega osebja sredi drugega polčasa odšepal z igrišča, slabe, saj bi letošnji del sezone lahko že končal. »V slačilnici je bilo videti boleče,« je razkril Solbakken.

»Z nekaj sreče se lahko izkaže, da je vse v redu, če ligamenti niso pretrgani, a dvomim, da me bo [Mikel] Arteta nocoj poklical, da bi me pohvalil,« je po tekmi povedal Solbakken. Današnji podrobnejši zdravniški pregled v Londonu, kamor je odpotoval takoj po tekmi, bo razkril več. Solbakken in Mikel Arteta, trener Arsenala, upata na boljše vesti iz bolnišnice. Španec 25-letnega prefinjenega zveznega igralca potrebuje v angleškem prvenstvu in ligi prvakov, selektor pa za oktobrski paket tekem v ligi narodov, v katerem je tudi domača tekma proti Sloveniji (10. oktobra).