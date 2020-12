Atalanta ne more brez Josipa Iličića

Iličić zapustil igro pri vodstvu z 2:0 ...

Josip Iličić je v zadnjih tekmah nepogrešljiv člen v moštvu Atalante. FOTO: Alberto Lingria/Reuters

Nogometaši Milana so tudi po 14. kolu italijanske lige na vrhu lestvice. Inter, slovenski vratar je branil celo tekmo, je gostoval v Veroni in zmagal z 2:1. Vsi trije goli so padli v drugem polčasu, za goste sta zadelainmed njima pa je po Handanovićevi napaki za domače zadetek dosegel Ivan Ilić. Tik pred koncem je pri Interju zadel še Romelu Lukaku, a so sodniki gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja.Atalanta je za brez vse bolj očitno brez odhajajočegagostovala v Bologni in po zanesljivem vodstvu le remizirala.je v prvem polčasu zadel dvakrat, prvič z bele točke v 22. minuti po prekršku nad Iličićem (ta je igral le v prvem polčasu), drugič pa zgolj minuto pozneje. Bologna je zmanjšala zaostanek v 73. minuti, ko je zadel, v 82. pa izenačila prekMoštvo iz Bergama očitno ne more več brez pomoči Josipa Iličića. V prejšnji tekmi je Atalanta zaostajala za Romo z 0:1, nato pa prek Iličića v drugem polčasu zmlela Rimljane. Tokrat je zabila gol z bele točke po slalomu Kranjčana, ki je zapustil igro pri vodstvu z 2:0. Končalo se je z remijem 2:2 ...Genoaje po menjavi trenerja gostovala pri Spezii in drugič v sezoni zmagala. Slednja je povedla z golom vse bolj želenegav 10. minuti, v 16. pa je izenačilje v 73. minuti z enajstmetrovko Genoo popeljal do vodstva in zmage. Zajec je igral od 63. minute in dobil tudi rumeni karton.