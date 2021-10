Atalanta v sodniškem dodatku ostala brez zmage, Iličića ustavila vratnica

Ekipa iz Bergama, ki je posebej v obrambi precej zdesetkana (zaradi poškodb so manjkali Rafael Toloi, Berat Djimsiti, Matteo Pessina, Robin Gosens in Hans Hateboer), je povedla v 56. minuti, ko je zadel Ruslan Malinovskij, osem minut zatem pa je Josip Iličić, ki je v prvem polčasu zadel vratnico, zapustil igro, zamenjal ga je Aleksej Mirančuk. Ko je že kazalo, da bo domača zasedba slavila minimalno zmago, pa je v četrti minuti dodatka Videmčanom točko zagotovil Beto, ki je poleti prišel k Udineseju. Portugalec je zadel z glavo po podaji iz kota.

Srbski napadalec Fiorentine Dušan Vlahović je spet zadel, tokrat je prispeval zadnji gol ob domači zmagi nad Cagliarijem s 3:0, Verona pa je z visokih 4:1 premagala Lazio, potem ko so sinje modri v prejšnjem kolu pred svojimi navijači navdušili z zmago nad branilcem naslova Interjem. Ob 18.00 bosta igrala Roma in do tega kola vodilni Napoli, ob 20.45 pa bo Inter s Samirjem Handanovićem gostil Juventus v tako imenovanem »derbyju d'Italia«.

V soboto so nogometaši Salernitane gostili Empoli in izgubili z 2:4, v vratih morskih konjičkov je stal Vid Belec, Petar Stojanović pa je odigral prvi polčas v dresu Toskancev. Venezia je z Domnom Črnigojem v prvi postavi na gostovanju pri Sassuolu izgubila z 1:3, Milan pa je zmagal v Bologni s 4:2. Bolognčani so tekmo končali z dvema izključitvama.

Že v petek je Torino premagal Genoo s 3:2, Sampdoria pa Spezio z 2:1.