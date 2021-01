Oblak prejel gol s 30 metrov, toda Atletico maršira naprej

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometašinadaljujejo z odličnimi predstavami v španskem prvenstvu. V 20. krogu so na domačem stadionu Wanda Metropolitano premagali Valencio s 3:1 in ostajajo prepričljivo najboljša ekipa na Iberskem polotoku.je sicer moral prvi po žogo v mrežo – v 10. minuti ga je z neubranljivim strelom iz 25 metrov premagal, toda nato njegovi soigralci so v nadaljevanju tekme poskrbeli, da je Atletico vedno bližje enajstemu naslovu državnega prvaka.je zadel v 23. minuti,v 54. inv 72.Madridčani so bili zadnjič prvaki v sezoni 2013/14, nazadnje, ko so bili po osemnajstih tekmah na vrhu razpredelnice, pa so se prav tako veselili naslova (1995/96). Atletico ima ob tem daleč najboljšo obrambo v LaLigi, saj je prejel le osem golov, ter drugi najboljši napad. Več golov je dosegla le Barcelona. Atletico ima hkrati tudi prvega strelca prvenstva,ki je z dvanajstimi goli na vrhu razpredelnice izenačen z napadalcem Seville