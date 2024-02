Atletico po Las Palmasu sproščen čaka Barcelono

Nogometaši Atletica so v tekmi 25. kola španske lige dosegli zanesljivo zmago. Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak in soigralci so visoko s 5:0 odpravili Las Palmas in na lestvici po točkah ujeli ter prehiteli doslej tretjo Barcelono, ki bo tekmo tega kola proti Celti igrala popoldne.

Ekipa iz španske prestolnice je že v prvem polčasu zanesljivo tlakovala pot do zmage, v le petih minutah je dvakrat zadel Marcos Llorente v 15. in 20. minuti. Tudi v nadaljevanju atleti niso popuščali, že v 47. minuti je Angel Correa povišal na 3:0, isti igralec pa je bil uspešen še z bele točke v 62., potem ko so sodniki najstrožjo kazen dosodili po posredovanju Vara. Piko na i dobri strelski predstavi Madridčanov pa je postavil Memphis Depay v 87. minuti.