Atletico v novo leto z zmago nad zadnjim, trije rdeči kartoni

Zadnjeuvrščena ekipa španskega prvenstva je zgolj enkrat pomerila v okvir vrat kapetana slovenske reprezentance Jana Oblaka, toda domači so njihovo mrežo načeli šele v drugem polčasu, potem ko je zaključek prvega poleg pomanjkanja golov zaznamovala izključitev gostujočega branilca Gonzala Verduja. Atletico je po dveh rumenih kartonih med 50. in 53. minuto tudi sam ostal brez izključenega branilca Maria Hermosa, toda že v enem naslednjih napadov je za vodstvo po asistenci Antoina Griezmanna poskrbel João Felix, ki januarja morda sploh ne bo več nosil rdeče-belega dresa, glede na to, da so njegovi delodajalci zaradi hitrega slovesa od evropskih tekmovanj prisiljeni v krčenje stroškov.

Zmago je v 74. minuti potrdil Alvaro Morata, Elche pa je v 90. minuti ostal še brez vezista Domingosa Quine, ki je podobno kot Hermoso v nekaj minutah prejel dva opomina in moral z igrišča. Atletico, ki ga po novem letu najprej 4. januarja čaka tekma osmine finala španskega pokala v Oviedu, se bo v naslednjem ligaškem kolu pomeril s trenutno vodilno Barcelono. Madridčani so s tekmo več zaostanek za Katalonci znižali na 10 točk in skočili na 3. mesto, pred Real Sociedad, Athletic Bilbao in Betis, slednja sta se na četrtkovi medsebojni tekmi v Sevilli razšla brez golov.

Na prvem mestu španskega prvenstva je Barcelona s 37 točkami, dve manj ima Real Madrid, četrti s 26 točkami, ima torej eno manj od Atletica, pa je Real Sociedad. Barcelono v soboto ob 14. uri čaka mestni obračun z Espanolom, Real Madrid bo v petek (21.30) gostoval v Valladolidu, Real Sociedad pa bo zaključil 15. kolo z lokalnim derbijem proti Osasuni.