Atletico v super formi, Griezmann potopil Real Sociedad

Nogometaši Atletico Madrida so zabeležili štirinajsto zaporedno zmago na domačem stadionu Metropolitano. V 9. krogu španskega prvenstva so premagali Real Sociedad, odločilni zadetek za 2:1 pa je z bele točke v 89. minuti dosegel Antoine Griezmann.

Za Atletico Madrid je bila to šesta zmaga v osmih nastopih v španskem prvenstvu. Za Atletico je bila to peta tekma v zadnjih štirinajstih dneh. In peta zmaga. Zgolj proti Real Madridu in Osasuni je slavil z dvema goloma razlike, preostale tri tekme pa so bili tesne in odločene v zadnjih minutah.

Proti Real Sociedadu, ki je v Madrid prišel po odmevni zmagi sredi tedna v ligi prvakov pri Salzburgu (2:0), je odločitev padla minuto pred iztekom rednega časa, ko je sodnik pokazal na najstrožjo kazen zaradi igranja z roko. Zanesljiv izvajalec je bil francoski napadalec Griezmann.

Atletico je v vodstvo popeljal Samuel Lino v 22. minuti, Jan Oblak pa je moral po žogo v svojo mrežo četrt ure pred koncem tekme, ko ga je iz hitrega protinapada ugnal Mikel Oyarzabal.

Izidi, 9. kola:

Petek:

Athletic Bilbao – Almeria 3:0

Sobota:

Cadiz – Girona 0:1

Real Madrid – Osasuna 4:0

Mallorca – Valencia 1:1

Sevilla – Rayo Vallecano 2:2

Nedelja:

Villarreal – Las Palmas 1:2

Atletico Madrid – Real Sociedad 2:1

18.30 Alaves – Betis

18.30 Celta Vigo – Getafe

21.00 Granada – Barcelona