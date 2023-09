Atleti ali beli balet? Oblaka čaka boj z vročim Bellinghamom

Vsak nogometni konec tedna prinese nekaj dvobojev za vrh lestvice, predvsem to velja za Anglijo, kjer je krog favoritov res širok. A predzadnji septembrski vikend bo vseeno poseben, saj prinaša tradicionalne mestne derbije v Londonu in Madridu, pa tudi gostovanje Marseilla v mestu luči. V Nemčiji Benjamina Šeška čaka zahtevno gostovanje in nova priložnost za dokazovanje, v Italiji pa Napoli nujno potrebuje vse tri točke, da zadrži stik z vrhom.

Stavite na svojega zmagovalca na prestižnih derbijih v Evropi. Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca.

Arsenal – Tottenham (nedelja, 15.00)

Martin Odegaard je podaljšal pogodbo z Arsenalom do leta 2028. Foto Paul Childs/Reuters

Atletico Madrid – Real Madrid (nedelja, 21.00)

Dvoboj sosedov in velikih rivalov v severnem Londonu je eden največjih in najstarejših v angleškem prvenstvu. Letos ne bo šlo le za čast, tako Arsenal kot Tottenham sta v sezono vstopila odlično in sta na lestvici izenačena s po 13 točkami. Pri Arsenalu se napadalni strojpočasi ogreva, med tednom je napolnil mrežo PSV (4:0), za dobro vzdušje je poskrbel tudi kapetan, ki je podaljšal pogodbo s topničarji do leta 2028. Na drugi strani čaka Tottenham, ki je v sezono po odhoduvstopil rezultatsko razbremenjen, podpa kaže borbene in za gledalce zelo všečne predstave, ki prinašajo tudi rezultate. Favoriti so vendarle domačini, na štadionu Emirates ne bodo potrjevali le severnolondonske prevlade, temveč tudi status kandidata za angleški naslov.1.

Za Janom Oblakom in Atleticom je turbulentni začetek sezone. Po tem, ko so razbili Rayo Vallecano s kar 7:0, so prikazali

Jude Bellingham je rešitelj belega baleta v tej sezoni. Foto Thomas Coex/AFP

PSG – Marseille (nedelja, 20.45)

»najslabšo predstavo v moji eri«, kot se je izrazil, in izgubili s 3:0 proti Valencii. Sol na rane je bil gol vratarja Lazia Ivana Provedela v zadnjih sekundah tekme v ligi prvakov, po katerem so iztržili le remi, v državnem prvenstvu pa za Realom na vrhu lestvice zaostajajo že za osem točk, zato si spodrsljaja res ne smejo privoščiti. Tudi beli balet na začetku sezone ne zmaguje prepričljivo, proti Unionu iz Berlina ga je v sodniškem dodatku rešil čudežni. Anglež je še tretjič na zadnjih štirih tekmah zadel za zmago v zadnjih 10 minutah tekme! »Ta majica da nogometašem moč, da verjamejo do konca,« je prepričan. Za Real bi bil remi soliden, za Atletico pa sprejemljiv rezultat.0.

Pred sezono je marsikdo nekoliko neupravičeno odpisal PSG, a Parižani imajo v napadu še vedno izvrstnega Kyliana Mbappeja, ki je spet ujel pravo strelsko formo, z Randalom Kolo Muanijem se v napadu vse bolje razumeta. PSG je v ligi prvakov prevladoval proti dortmundski Borussii, terensko premoč lahko pričakujemo tudi na derbiju z Marseillom, ki se je po nepričakovanem odstopu trenerja Marcelina znašel v težavah. Brez trenerja so med tednom izvlekli remi (3:3) z Ajaxom, na Parku princev bodo morali strniti obrambne vrste, če se želijo v Marseille vrniti s kakšno točko v žepu. Naš tip: 1.

Borussia Monchengladbach – Leipzig (sobota, 15.30)

Benjamin Šeško je prvenec dočakal tudi v ligi prvakov. Foto Fabrice Coffrini/AFP

Bologna – Napoli (nedelja, 18.00)

Za nogometaše Leipziga bi se sezona težko začela bolj uspešno, niz treh ligaških zmag so nadaljevali tudi v elitnem evropskem tekmovanju. Trenutno Leipzig ob Bayerju iz Leverkusna deluje kot resen konkurent Bayernu, za naskok na prvenstveno krono pa bodo morali točke dobivati na »manjših« tekmah, kjer tekmeci Bavarcev ponavadi izgubljajo prvenstva. Proti M'Gladbachu za Benija Šeška in soigralce šteje le zmaga, obetamo pa si lahko festival zadetkov – Gladbach je že dvakrat v tem prvenstvu prejel po tri (Leverkusen, Darmstadt), Leipzig pa je s 13 zadetki drugo najbolj učinkovito moštvo bundeslige.več kot 2,5 gola.

Po le štirih tekmah se je branilec naslova Napoli že znašel v zaostanku petih točk za vodilnim Interjem. Trener Neapeljčanov Rudi Garcija je jezen na svoje varovance, ker tekem, na katerih prevladujejo, ne znajo mirno pripeljati do konca, enako je bilo med tednom proti Bragi, ko so trepetali za zmago z 2:1. Tokrat jih čaka trda obramba Bologne, ki je doslej prejela le štiri zadetke, a se z izzivom veličine Victorja Osimhena še niso spopadli. Nogometaši Napolija v povprečju na dvobojih z Bologno dosegajo 1,5 zadetka na tekmo in če bodo podobno uspešni tudi tokrat, bi zmaga morala odpotovati v Kampanijo. Naš tip: 2.