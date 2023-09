Veliki večer Jana Oblaka in soigralcev

Nogometni vladarji Madrida so Jan Oblak, Alvaro Morata, Antoine Griezmann in drugi v rdeče-belih dresih Atletica. Ta klub je namreč s 3:1 dobil živahen mestni derbi z Realom, naš reprezentančni kapetan Oblak pa si je tako večer na štadionu svojega moštva ohranil v lepem spominu.

Gostje so bili v polju aktivnejši, bili precej pogosteje pri žogi (64:36) ter sprožili dvakrat več strelov kot Oblakovi soigralci (20:10), toda ob koncu šteje izid in ta je razveselil veliko večino obiskovalcev štadiona Metropolitano. Junak tekme je bil ob našem rojaku dvakratni strelec Morata. Argentinec je že v 4. minuti z vodilnim golom napovedal vroč nogometni večer, po 17 minutah so rdeče-beli vodili že z 2:0. Neuničljivi nemški Realov adut Toni Kroos je z golom priključka ponudil nekaj upanja svojemu moštvu, izid 2:1 za Atletico ob polčasu je napovedoval še negotovo predstavo.

Toda pozneje je Morata zadel še drugič, gostitelji te prednosti niso več izpustili iz rok.

Na vrhu lestvice španskega prvenstva sta s po 16 točkami Barcelona in presenetljivo Girona, točko manj ima Real, sledita mu Athletic Bilbao (13) in omenjeni Atletico (10).