Derbi Atletica in Barcelone brez Koemana odloča o njegovi usodi

Jan Oblak nima dobrih izkušenj z Barcelono. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Ansu Fati naj bi bil naslednik Lionela Messija. FOTO: Josep Lago/ AFP

La liga, 8. krog:

Današnji večer v najmočnejših ligah v Evropi prinaša španski derbi med prvaki in padlimi velikani. Atleticobo gostil Barcelono, ki pada v vse hujšo krizo.Branilec naslova Atletico je v la ligi že izgubil, v prejšnjem kolu je klonil pri baskovskem Alavesu. Barcelona je še neporažena, vendar ima s tremi remiji dve točki manj. Njena nemoč po slovesu Lionela Messija se je razgalila v ligi prvakov, v kateri imajo Katalinci po dveh tekmah nič točk in razliko v golih 0:6. V sredo jih je s 3:0 odpravila Benfica, trenerpa se sredi deroče reke oklepa slamice.Atleti plujejo v mirnih vodah, v torek so na San Siru po preobratu srečno premagali Milan, prvič, odkar se je vrnil v prestolnico, je v polno zadel, globoko je v sodnikovem dodatku z bele točke zadel. Oba bosta še posebej motivirana proti Barceloni, na katero nimata lepih spominov.pa tudi ni človek z veliko empatije in bo nad blaugrano poslal trop steklih psov; če bo treba, bo rabelj Koemana, ki je že porabil ves kredit ob sestavljanju postmessijeve zgodbe in se brani s trditvijo, da uživa zaupanje igralcev.To morda drži, ampak tudi na štadionu Wanda Metropolitano ga ne bo na klopi, ker mora oddelati še eno tekmo kazni. Nov poraz bi bržčas pomenil, da ga ne bo več, ko bo Barcelona po reprezentančnem premoru 17. t. m. gostovala v Valencii. Atletico bo lahko računal na, ki ni smel igrati v Milanu, Griezmann naj bi spet prišel kot joker s klopi,bi lahko delal zmedo v obrambi gostov. Koeman bo pogrešal igralce, kot soinše ni nared za 90 minut, začel naj biJan Oblak, ki se bo pridružil reprezentanci pred tekmama v kvalifikacijah za SP, bo imel priložnost izboljšati statistiko proti Barceloni, na katero ne more biti ponosen, čeprav na zadnjih treh tekmah ni izgubil. V 18 derbijih je zbral vsega tri zmage, pet remijev in 10 porazov. Prejel je 24 golov, toda Messi mu jih je zabil 10, pet Suarez in tri. Od igralcev, ki so v Barceloni zdaj, ga ni premagal nihče!Athletic Bilbao : Alaves 1:0Osasuna : Rayo Vallecano 1:016.15 Mallorca - Levante18.30 Cadiz - Valencia21.00 Atletico Madrid - Barcelona14.00 Elche - Celta Vigo16.15 Espanyol - Real Madrid18.30 Getafe - Real Sociedad18.30 Villarreal - Betis Sevilla21.00 Granada - Sevilla