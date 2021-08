Aubameyang ne more brez maske

Tudi Batman in črni panter

Arsenalov francoski napadalec(32) je znan po tem, da se dobro počuti pod masko. Še posebej priljubljen mu je lik Spidermana. Za sinov peti rojstni dan si je nadel kostum priljubljenega človeka pajka.Aubameyangova ženaje na instagramu delila fotografije rojstnodnevne zabave, na katerih je bila večina gostov v maskah. Dvaintridesetletni nogometaš je presenetil navijače že v sezoni 2012/13, ko je po zadetku za Saint-Etienne proti Rennesu iz hlačk izvlekel masko in si po jo poveznil čez glavo.Vajo je ponovil avgusta 2014, ko je za Borussio iz Dormunda dosegel odločilni gol v nemškem superpokalu proti Bayernu. Ni pa mu všeč samo Spiderman, leta 2015 sta se po zmagi s 3:0 na derbiju proti Schalkeju zspremenila v Batmana in Robin.V Arsenalovem dresu se je leta 2019 veselil zadetka proti Rennesu z masko črnega panterja. Na vprašanje, zakaj nosi maske, je za Arsenalovo spletno stran povedal: »Dobro se počutim v njih in prinašajo mi srečo.«Vprašanje, ali se tako dobro počuti tudi v maskah, ki so obvezne zaradi pandemije koronavirusa ...