Avstrija že na euru, Ronaldo dvakrat v polno v Zenici

Avstrija si je naslednja zagotovila nastop na euru 2024, ko je z golom rezervista Marcela Sabitzerja z 11 metrov v 48. minuti zmagala v Azerbajdžanu. To je pomenilo, da po 28 letih na EP ne bo Švedske, katere tekma v Belgiji je bila prekinjena zaradi strelskega napada v Bruslju.

Zmage po 11 metrovki se je veselila tudi Nizozemska, katere strelec v Grčiji je bil v sodnikovem podaljšku Virgil van Dijk. Nizozemska se je s tremi točkami zavihtela na drugo mesto za Francijo, ki že ima zagotovljeno mesto v Nemčiji 2024. Tudi Grčija ima 12 točk, toda težji razpored na zadnjih dveh tekmah.

Med junaki ponedeljkovega večera je bil veteran Cristiano Ronaldo, ki je v Zenici dosegel dva gola ob zmagi Portugalske s 5:0 v BiH. Drugi strelci so bili Bruno Fernandes, Joao Cancelo in Joao Felix. Portugalci imajo stoodstotni izkupiček v kvalifikacijah, dosegli so 32 golov in prejeli samo dva. Osemintridesetletni Ronaldo je vpisal 126. in 127. gol, s čimer je še utrdil vodstvo na večni lestvici reprezentančnih strelcev. Blizu tretjemu zaporednemu nastopu na EP je Slovaška, ki je z 1:0 premagala Luksemburg, strelec v 13. minuti je bil David Duriš.

Vstopnice za EP že ima osem reprezentanc: Nemčija, Avstrija, Belgija, Francija, Portugalska, Škotska, Španija in Turčija. Danes si jo lahko praktično že zagotovi tudi Slovenija, če bo uspešna na Severnem Irskem (20.45). Tudi teoretično, če bi se tekma med Finsko in Kazahstanom končala brez zmagovalca.

Skupina B:

Gibraltar – Irska 0:4 (0:2)

Grčija – Nizozemska 0:1 (0:0)

Skupina F:

Azerbajdžan – Avstrija 0:1 (0:0)

Belgija – Švedska 1:1 (1:1) – prekinjeno

Skupina J:

BiH – Portugalska 0:5 (0:5)

Islandija – Lihtenštajn 4:0 (2:0)

Luksemburg – Slovaška 0:1 (0:0)