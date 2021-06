Azzurri meljejo naprej, s 3:0 padla tudi Švica

Italijani so potrdili kandidaturo za drugi naslov evropskih prvakov. FOTO: Alessandra Tarantino/Reuters

Italija se je po dveh tekmah panevropskega eura 2000 že uvrstila v osmino finala. In to s slogom, kar ni bil ravno njen zaščitni znak v preteklosti. S 3:0 je premagala tudi Švico. Dva gola je dosegelin enegaItalijani so že v 19. minuti zatresli švicarsko mrežo, uspešen je bil. Toda ruski sodnikje pravilno ocenil, da je obrambni veteran pred tem igral z roko. Legenda Juventusa je moral pet minut kasneje zaradi obnovitve poškodbe zapustiti igrišče olimpijskega štadiona v Rimu.Ni bilo treba čakati dolgo, ko je lepo akcijo in podajoizkoristil Locatelli, ki je po dobrem vtekanju zadel z nekaj metrov. Švicarji so bili neprepoznavni in brez zamisli, niso si priigrali niti ene priložnosti, Italjani pa razigrani, njihovo vodstvo ob odmoru bi lahko bilo tudi izdatnejše. Selektorje odlično pripravil reprezentanco, njegov kolegapa je imel več skrbi pred začetkom drugega polčasa.Te so se še povečale, ko je v 52. minuti z roba kazenskega prostora znova lepo zadel Locatelli, 23-letni član Sassuola – 2:0. Visok zaostanek je malce prebudil Švicarje, ki so pred tem remizirali z Walesom (1:1), ampak prav nevarni zaniso bili. Azzurri so imeli vse pod nadzorom.Italijani so potrdili kandidaturo za drugi naslov evropskih prvakov po letu 1968, ko so slavili na domačem euru. Na prvi tekmi so s 3:0 odpravili Turčijo. Tudi proti Walesu, ki je danes z 2:0 premagal Turke, bodo igrali v svojem glavnem mestu. Dosegli so deseto zaporedno zmago brez prejetega gola!